Jíme zdravě s iDNES Premium. Vyhrajte horkovzdušnou fritézu od Philipsu

Tip na recept Chřest obalený ve slanině s holandskou omáčkou Podle potřeby upravte množství chřestu a plátků slaniny tak, abyste měli od obou stejný počet. My jsme v receptu použili 24 chřestů a 24 plátků slaniny. Na 6 porcí: 40 g studeného másla

1 vaječný žloutek

2 polévkové lžíce studené vody

1 polévkové lžíce citronové šťávy, čerstvě vymačkané

1 špetka soli

1 špetka kajenského pepře

500 g zeleného chřestu

180 g slaniny, jemně nakrájené

½ čajové lžičky čerstvě mletého černého pepře Příprava: Nakrájejte máslo na kostičky. Dejte do skleněné nebo kovové misky vaječný žloutek a položte misku do dvojité lázně. Vmíchejte studenou vodu, citronovou šťávu, sůl a kajenský pepř. Přidejte kostky másla. Šlehejte nepřetržitě asi 3 minuty, dokud se máslo nerozpustí a směs se nezpění. Poté pokračujte ve šlehání dalších 3 až 5 minut, dokud se máslo nerozpustí a směs se nezpění. Poté pokračujte ve šlehání dalších 3 až 5 minut, dokud omáčka nezhoustne. Sundejte misku z plotny a nechte holandskou omáčku vychladnout. Omyjte chřest. Odřízněte a vyhoďte tvrdou část stonku. Každý chřest zabalte do plátku slaniny. Vložte chřest obalený ve slanině do fritovacího koše a zasuňte koš do fritézy Airfryer. Spusťte zařízení při uvedené teplotě a době přípravy (7 minut a 200 °C). Po dokončení smažení posypejte chřest obalený ve slanině čerstvě namletým černým pepřem a podávejte s holandskou omáčkou.