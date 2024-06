Čokoládová holčička osladila život v SSSR. Boj o svou tvář ale prohrála

Šedesátá léta byla i z pohledu Sovětského svazu zlatá éra. Komunistické impérium povstalo z popela druhé světové války jako jaderná supervelmoc, zavrhlo Stalinův kult osobnosti, vyslalo prvního muže a ženu do vesmíru a přetáhlo do svého tábora řadu zemi třetího světa, které právě získaly nezávislost na Británii a Francii.

Uprostřed chruščovovského tání dostali soudruzi z úřadu pro centrální plánování revoluční nápad: dáme sovětským dětem mléčnou čokoládu. V obchodech se totiž v té době dala koupit jen čokoláda na vaření a ta je jak známo před malými mlsouny poměrně v bezpečí.

Úkol zněl jasně: sovětská mléčná čokoláda měla mít jemnou, ale plnotučnou a krémovou chuť, měla být laciná a měla se vyrábět v masovém měřítku. Ve všech potravinářských fabrikách začalo velké experimentování, s ideální recepturou nakonec přišli cukráři z moskevského závodu Krasnyj Okťjabr.

Čokoláda se zprvu jmenovala Aljonuška a na obalu se měl objevit stejnojmenný obraz slavného malíře Viktora Michajloviče Vasněcova, který ve svém díle zpracovával motivy z ruských bylin. Jenže obraz bosé dívky hledící zadumaně do lesní tůně se k představě šťastného sovětského dítěte nehodil, a tak bylo třeba hledat dál.

Nakonec padla volba na jméno Aljonka. To je jedna ze zdrobnělin od Jeleny, což bylo v Sovětském svazu na počátku šedesátých let bezkonkurenčně nejpopulárnější ženské jméno. Dobový vtip dokonce pravil: „A vy máte co? Chlapečka, nebo Lenočku?“.

Co je možná ještě důležitější: Jelena se jmenovala i dcera Valentiny Těreškovové. První kosmonautka světa se rok po návratu z mise Vostok 6 v Kremlu provdala za kosmonauta Andriana Nikolajeva a v roce 1964 přivedla na svět holčičku. Malá Jelena se tak stala prvním dítětem na světě, které mělo oba rodiče ve vesmíru.

Je docela pravděpodobné, že vedení Krasného Okťajbru se při hledání jména pro novou čokoládu chtělo svézt na celospolečenském vesmírném šílenství. „První kosmonaut světa byl náš, první ženou ve vesmíru se stala prostá tkadlena z Jaroslavské oblasti. Národ Těreškovovou zbožňoval a když vyšlo najevo, že naše ‚Valečka‘ si vzala kosmonauta Nikolajeva, nadšení nemělo hranic,“ píše ruský portál Dzen.

Pak už stačilo jen najít tu správnou tvář na obal čokolády. Vedení závodu proto v deníku Večernaja Moskva vyzvalo čtenáře, aby do redakce posílali fotografie roztomilých děvčátek. Nakonec vybralo snímek osmiměsíční dcerky fotografa Alexandra Gerinase. I ona se jmenovala Jelena.

Snímek holčičky v pestrobarevném šátku a červeném svetříku vyšel poprvé v prosinci 1961 v magazínu Sovětské foto, později se objevil na obálce magazínu Zdraví. Grafik ho pro potřeby čokolády lehce upravil: holčičce zvětšil horní ret, tváře jí udělal červenější a oči přebarvil na modro. Stogramová čokoláda za osmdesát kopějek se brzy vyráběla po celém Sovětském svazu.

Celé dětství si na ní pochutnávala i Jelena Gerinasová. Teprve jako dospělá si vzpomněla, že její otec za slavný snímek nikdy nedostal žádný honorář. Na počátku nového tisíciletí proto podala na fabriku Krasnyj Okťjabr žalobu a dožadovala se pěti milionů rublů. Experti rok a půl zkoumali důkazy a dostupné fotky, nakonec žalobu zamítli. Firemní grafik podle jejich závěru z fotky učinil retuší úplně nové dílo, na které se autorská práva Gerinasových dědiců nevztahují.

Jelena Gerinasová na fotografii z roku 2023

Zároveň se začaly hlásit další a další ženy ze všech koutů Ruska a tvrdily, že na obalu slavné čokolády je právě jejich tvář. Jedna obyvatelka sibiřské Čity se dožadovala 200 milionů rublů, ale i tento požadavek soud zamítl. Čtyřiašedesátiletá Jelena Gerinasová dodnes schraňuje důkazy, které u soudu bez úspěchu předložila.

„Dokonce mám stále ten šátek, i když už trochu vybledl. Podívejte se na čokoládovou Aljonku, jak má zavázaný uzlík na šátku. Takto ho vázala moje máma, byla levačka. I tento detail jsem předložili u soudu, ale bůhvíproč na to nevzal zřetel,“ postesklo si před časem děvčátko z čokolády, které dnes žije na moskevském předměstí Chimki a pracuje jako lékárnice.