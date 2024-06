Ocelový prstenec vytváří z dřevostavby úžasný kruhový dům s atriem

Základní myšlenkou bylo vytvořit nové místo pro bydlení, které bude stírat rozdíly mezi interiérem a exteriérem. Vzhledem k charakteru území tvořeného pozemkem se vzrostlým, převážně borovým lesem, bylo společnou vizí majitelů a architektů ze studia hipposdesign, kteří se návrhu rodinného domu ujali, zachovat atmosféru oblasti a dům jí nenásilně přizpůsobit.

Dům architekti ponechali záměrně bez povrchové úpravy.

„Od počátku jsme si uvědomovali sílu lokality a nechtěli jsme jí stavbou konkurovat. Dům měl naopak vyvolávat dojem, že už na pozemku nějakou dobu stojí,“ uvádí architekt Radim Babák, jeden z autorů projektu.

Důraz byl tak kladen na použití výhradně přírodních materiálů, převážně z lokálních zdrojů. Dům pak architekti ponechali záměrně bez povrchové úpravy, aby mu finální podobu vtiskla sama příroda. Vlivem povětrnostních podmínek bude jeho vnější vzhled v průběhu času měnit barevné spektrum, stane se tak postupně přirozenou součástí lesa.

Zkušený investor

Majitelé už za sebou měli osobní zkušenost se stavbou svého prvního domu, takže přesně věděli, co od nového bydlení očekávají. Zásadní vliv na hlavní dispoziční rozvržení domu mělo jedno z jejich přání: vytvořit samostatný prostor pro dcery s rodinami, které je pravidelně navštěvují.

Proto je dřevostavba tvořená dvěma na sobě nezávislými obytnými jednotkami, které využívají společné polouzavřené atrium. Spojuje je také plochá, zateplená střecha, jejíž sklon směřuje do odtokových žlabů vedoucích do zásobníku na dešťovou vodu. Na ní je umístěna technologie fotovoltaiky, která zachycuje sluneční paprsky procházející korunami stromů.

Tváří se jako kruh

Hlavní výraz domu dodává pravoúhlý modřínový, pohledově přiznaný skelet s horizontálním ocelovým prstencem ve tvaru kruhu, který konstrukční rastr celé stavby uzavírá. Jeho přenesením na zem a následným vyplněním kameny s vegetací docílili architekti optické iluze kruhového domu.

Prstenec tvoří dvanáct jednotlivých segmentů, které jsou k dřevěné konstrukci domu kotvené tak, aby měly dostatečnou dilataci pro svůj přirozený pohyb způsobený teplotními rozdíly v jednotlivých ročních obdobích.

Pod ocelovým prstencem je kromě obou budov hlavní terasa zajišťující majitelům značné soukromí. Součástí polouzavřeného atria je i exteriérová sprcha, kterou majitelé využívají v průběhu celého roku.

Prosvětlený, vzdušný, jednoduchý

Z jihovýchodu vede pod kruhovou konstrukcí k centrální terase příchodová cesta směřující ke vstupu do hlavní budovy. Už první krok do interiéru odkrývá, co od něho lze očekávat: vzdušnost, jednoduchost a transparentnost. I zde je v celém prostoru pohledově přiznaný skelet, pro který bylo na rozdíl od exteriéru využito smrkové dřevo.

Již ze zádveří pokračuje do kuchyňského a jídelního prostoru litá cementová podlaha Cemflow look od firmy Provas Plzeň, kterou architekti využili také v koupelnách s toaletami a v celém objektu určeném hostům. Do jídelního a kuchyňského prostoru hlavní budovy lze však vstoupit nejen ze zádveří, ale také přímo z centrální terasy, a to díky velkoformátovému dřevěnému HS portálu opatřenému termoizolačními trojskly.

Právě na práci s denním světlem i stínem architekti kladli při návrhu velký důraz. Samotný prostor kuchyně harmonicky zapadá do jednoduchého konceptu celého interiéru. Působí nenápadným, minimalistickým dojmem.

Za krbem je schovaný prostor, který majitelům slouží současně jako sklad a technická místnost. Po levé straně kuchyně navrhli architekti prosklenou fixní stěnu a další z mnoha možných vstupů do interiéru.

Účelné rozdělení

Vedle velkoformátového okna otevírajícího pohled na centrální terasu vedou z hlavní obytné místnosti dveře do soukromých prostorů majitelů. Architekti zde dbali na jasné definování zón na společenskou a soukromou. Předělem mezi nimi je přístupový koridor k šatním skříním, k samostatné koupelně s toaletou a ložnici.

Při vstupu do koupelny je po pravé straně vystavěna příčka ve tvaru „T“ obložená kamennou mozaikou. Ta odděluje toaletu umístěnou v blízkosti dveří, z druhé strany je sprchový kout.

Dominantou koupelny situované vpravo je bílá oválná vana stojící naproti dveřím u okna. Majitelům tak umožňuje ničím nerušený odpočinek s pohledem do zahrady.

Druhé dveře z koridoru vedou do ložnice, poslední místnosti v hlavní obytné budově. Je vybavená pouze postelí a policemi pro knihy. Pomocí velkoformátových oken dopřává majitelům pohled do zahrady i na venkovní atrium, kde na jeho druhém konci stojí soukromá budova pro hosty.

Ta svým dočasným obyvatelům nabízí na 28 m2 dokonalé soukromí se vstupní částí vybavenou rozkládací pohovkou a pohledově oddělenou ložnicí s okny směřujícími do zahrady. Nechybí zde ani koupelna s toaletou. Stavba pomyslně dům uzavírá a napomáhá tak k vytvoření nevšední kruhové podoby.

Inteligentní dům s černými kontrasty

Celý dům využívá moderní technologie, například inteligentní ovládání a regulace vytápění a osvětlení, které je v interiéru řešeno černými LED reflektory osazenými na lištách v pohledovém skeletu, v kombinaci s LED pásky sloužícími převážně pro nepřímé osvětlení. Architekti pro dům v Kersku zvolili systém inteligentní elektroinstalace ABB-free@home, který doplnili černými vypínači ABB Future Linear.

Klika Nova v provedení titan černý mat

Černé doplňky efektně kontrastují se všudypřítomným dřevem napříč celým interiérem. Najdeme je například také v podobě okenních rámů, některých stěn, dveří, zárubní, klempířských segmentů, spojovacích materiálů či dveřního kování Nova, které architekti pro tuto novostavbu využili.

„Po kování značky M&T saháme často, filozofie a koncepce značky je nám sympatická. Design řady Nova nám přijde funkční, minimalistický, stává se přirozeně součástí komplexního organismu domu,“ shodují se architekti.

„Dveřní kování Nova je vyrobené z nerezové oceli, která klikám dodává vysokou pevnost a mechanickou odolnost. Navíc na ní perfektně drží titanový povrch, který je v této realizaci v matném černém provedení,“ informuje Roman Ulich, hlavní designér české rodinné manufaktury M&T.

Kliky této série jsou zde doplněné kulatými rozetami s oddělenými spodními rozetami se zámky. „Pokud je to možné, tento typ kování v projektech rádi používáme. Je to detail, který je nejen velmi elegantní, ale i naprosto stejně funkční jako rozeta v celku, kterou vidíme všude kolem. Je pro nás důležité, aby kování působilo s dveřním křídlem ve vzájemné synergii jako harmonický celek,“ dodávají architekti.

„Slunce do domu vstupuje z východu do ložnic, z jihu pak celý den prozařuje kuchyň, jídelnu, koupelny a samotné atrium, a do hlavní obytné místnosti pak směřuje ze západu,“ vysvětluje spoluautor projektu architekt Ondřej Tobola.

Propojeni s přírodou, přesto ve svém soukromí

Dům byl koncipovaný pro obyvatele, kteří milují přírodu. Garáž, ani jiný prostor pro úschovu vozidel proto není jeho součástí. Zato nabídne velkorysé pocitové propojení interiéru s exteriérem, a to nejen díky použitým materiálům, ale zejména velkým proskleným plochám a několika vstupům, díky nimž mohou majitelé dům kdekoliv opustit a z jiné strany se do něj vrátit. Pokud si však chtějí dopřát více soukromí, mohou využít individuálně ovládané exteriérové screenové rolety. Stavba se tak stává přirozenou součástí krajiny, a přitom respektuje životní rytmus jejích obyvatel.

„Majitelé si přáli jednoduché a funkční bydlení s dostatečnou intimitou v přírodě. Výsledné dílo vzniklo díky vzájemné důvěře, respektu a chuti hledat společně s klienty ideální řešení. Když tohle funguje, nemůže to dopadnout špatně,“ pochvalují si spolupráci architekti z ateliéru hipposdesign.

Po pravé straně kuchyňského koutu je nosná ocelová konstrukce pro uskladnění dřeva, jejíž součástí je i samotný krb.

Technické údaje Průběh realizace: projekt 2019, realizace 2023 Lokalita: osada Kersko, Středočeský kraj k Obytná plocha celkem: 166 m2, z toho hlavní budova – 138 m2, hosté – 28 m2 Zastavěná plocha: 224 m2 Realizační firma: generální dodavatel TEH skeletové domy, interiér Target design Konstrukce stavby: jednopodlažní nízkoenergetická dřevostavba Typ vytápění: podlahové vytápění – zdroj tepelné čerpadlo Výrobci a dodavatelé Generální dodavatel stavby: TFH dřevěné skeletové domy

Atypické prvky v interiéru: Target Design

Podlahy lité : Provas Plzeň, CEMFLOW LOOK

Provas Plzeň, CEMFLOW LOOK Podlahy dřevěné: Floor Forever / Podlahy Šesták

Inteligentní elektroinstalace: ABB-free@home

Vypínače: ABB, Future Linear

Dveřní kliky: M&T, kování Nova

Kuchyňské spotřebiče: Miele, Bora Architekti: MgA. Radim Babák, MgA. Ondřej Tobola

„Kruhový“ dům je skrytý v převážně borovém lese.