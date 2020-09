Zbrojní průkaz zřejmě zůstane na deset let, po pěti letech má být přezkum

Poslanci se zabývali dvěma návrhy, které se týkají držení zbraní, poslaneckým a vládním, který reaguje na nutnost začlenit do českého práva směrnici Evropské unie. Bez jejího začlenění do českého práva by Česku hrozily sankce.

„Ministerstvo vnitra nad rámec té směrnice navrhovalo zkrátit lhůtu na zbrojní průkaz. My jsme navrhli udržet tu lhůtu, ale dát po pěti letech zdravotní přezkum,“ řekla iDNES.cz členka výboru pro bezpečnost, poslankyně ODS Jana Černochová. Ministr vnitra Jan Hamáček už dříve deklaroval, že s touto úpravou nemá problém.

Výbor podpořil i možnost používat tlumiče hluku výstřelu a zaměřovače pro noční vidění, které nyní patří mezi zakázané doplňky zbraní, takzvané noktovizory.



Bude moci rodič učit střílet dítě, jemuž není 10 let?

Členové výboru podpořili pozměňovací návrh poslance za ANO Pavla Růžičky, aby úřady, do nichž je vstup se zbraní zakázán, musely mít trezory pro jejich uložení.

Nepodpořili návrh, podle kterého by se i veřejně na střelnici mohly učit zacházet se zbraní děti mladší deseti let, a to kdybu výuku prováděl rodič.



Podporu nezískal návrh poslance za ANO Jiřího Maška na „permanentní amnestii“. Jde o to, že ten, kdo by tvrdil, že našel neregistrovanou zbraň třeba někde na půdě, nebo v parku, si ji mohl, když je držitelem zbrojního průkazu, registrovat a tím ji legalizovat. To nepodpořil ani výbor, ale ani přítomní zástupci ministerstva vnitra.

„Nemám pocit, že by to ohrozilo přijetí zákonu jako celku,“ hájil svůj návrh před poslanci Mašek. „Neměli bychom jít cestou takového rozvolňování, aby každý, koho chytne policejní orgán s nelegálně drženou zbraní u sebe, mohl říci já jsem právě šel na policejní orgán ji odevzdat a nahlásit,“ oponovala mu Černochová. Stačí podle ní, když „amnestie“ pro odevzdání nelegálně držené zbraně bude jen dvakrát do roka.

Držitelé zbrojních průkazů se budou moci také dobrovolně přihlásit k tomu, aby tvořili zálohu pro případnou potřebu, která bude ze strany státu.