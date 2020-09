Poslanec navrhl, aby rodič mohl učit střílet dítě mladší než 10 let

Výbor pro bezpečnost nepodpořil váš návrh, aby se omezení 10 let věku nevztahovalo na výuku bezpečné manipulace se zbraní a střelivem, pokud ji provádí zákonný zástupce dítěte. Budete to navrhovat na plénu Sněmovny?

Já o tom teď přemýšlím. Ten návrh vycházel z požadavku spolků, ať už střeleckých neebo těch, které se zabývají jakkoli zbraněmi.

Střelecké spolky chtěly, aby se učily střílet už děti mladší než deset let?

Dnes to funguje tak, že ten rodič si dítě vezme a na té střelnici s ním je, ale není to nikde legalizované. Takže jde o to, jestliže je otec držitel zbraní, tak proč to dítě nevést k tomu, jak se chovat bezpečně se zbraní, jak s ní zacházet. A některé děti se tím už v devíti letech chtějí zabývat. Třeba chtějí dělat přesnou střelbu malorážkou.

Nenapadlo vás, že když se malé děti budou učit střílet, může to vést třeba i ke zvýšení kriminality už v mladém věku? Že pak třeba někdo někoho přepadne už ve 12 letech s pistolí?

Tak to mě nenapadlo. Já jsem začal střílet od 14 let a nikoho jsem nepřepadl. To jsem byl na střední vojenské škole.

Vycházíte z toho, že všechny děti, které se naučí střílet, budou takové jako vy.

Ne, já vycházím z toho, že jsou disciplinovaní rodiče, protože kdyby rodič nebyl disciplinovaný, tak by nemohl mít zbraň, protože ho při získání zbrojního průkazu, nebo jeho prodloužení policie lustruje, jestli nemá přestupek, nebo jestli neudělal trestný čin. Jestli je spolehlivý. Jestliže rodiče mají tu potřebu a děťátko se chce věnovat střelbě, tak proč by ho to nemohli naučit. Nejde o to, že by všichni měli učit děcka střílet. Já mám tři dcery a ani jedna o to nemá zájem.

Přemýšlím, k čemu je tak malému dítěti, aby umělo střílet.

Třeba chce být biatlonista. Střílí ze vzduchovky a chtěl by střílet malorážkou. Ten tatínek ho vezme na střelnici a nikdo se nekouká, tak ho to naučí. Takže to chci nějakým způsobem zlegalizovat. Zbraně jsou velice citlivá věc. Jestli s tím je problém a výbor měl většinový návrh jiný, tak já to respektuji. Chci, aby prošel zákon jako celek prošel.

Vy asi máte zbrojní průkaz?

Já mám dokonce i zbrojní licenci.



Pochopil jsem to správně, že jste to nevymyslel vy, ale byl to něčí návrh.

Tak. Protože já komunikuji s těmi odbornými spolky.

Můžete identifikovat, kdo přesně to chtěl?

O těch návrzích jsme jednali s více lidmi. Vím, odkud ten přišel a nerad bych to říkal… Ale já jsem v tom neviděl nic špatného.

Děje se to často, že takto někdo poslanci podstrčí nějaký návrh?

Pozor, my na tom děláme dva roky. Měl jsem to vykomunikované s ministerstvem vnitra, se zájmovými spolky, které se zabývají střelectvím.

Takže čekáte, že bude hodně nadějných mladých biatlonistů…



Nemáte jenom biatlonisty. Dříve, když byla ve Svazarmu děcka, tak se také střílelo. Na pouti se střílí vzduchovkou. Střelnice se zabývají brokovou střelbou, střelbou malorážkou na terč. To je normální sportovní odvětví. A když je někdo šikovný na motokáry a v pěti letech sedne do motokáry, to chcete říci, že vezme v patnácti letech auto a někoho zabije? Auto je zbraň.

Tak auto je hlavně dopravní prostředek a zbraň slouží ke zneškodnění někoho či něčeho.

Ale tím autem můžete zabít stejně jako tou zbraní. Vy se na to díváte z hlediska zneškodnění a já z hlediska sportovní střelby.