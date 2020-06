Senát se pře o právo na zbraň, vychází vstříc petici proti jejich omezení

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Změnu podpořil i šéf ústavně-právního výboru Senátu Miroslav Antl zvolený za sociální demokracie. „Prosím všechny senátory o toto zásadní doplnění Listiny,“ řekl Antl. Odvolal se na voliče v regionu, kteří ho masivně žádají o zakotvení tohoto práva.

„Právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon,“ to je věta, která by podle senátorů mohla přibýt do Listiny základních práv a svobod.

Je to jen deklarace, odmítl změnu Dienstbier

„Už dnes je možné bránit život se zbraní v ruce,“ oponoval návrhu exministr Jiří Dienstbier z ČSSD. Hlavním cílem je podle něj ochrana práv držitelů zbraní. Návrh zákona označil za pouhou politickou deklaraci.



Pokud Senát návrh podpoří, dostanou ho k posouzení poslanci, kteří přitom před pár dny začali schvalovat změnu zákona o zbraních, aby Česko vyhovělo evropské směrnici a nemuselo platit pokutu.

Jde třeba o to, zda se zkrátí na poloviční dobu pěti let doba platnosti zbrojního oprávnění. Vládní norma ruší papírové doklady a zavádí nové kategorie zbraní. Pokud by lékaři získali podezření, že jejich pacient trpí nemocí nebo vadou, které vylučují nebo omezují jeho zdravotní způsobilost, nemuseli by podle novely ověřovat, zda je držitelem zbrojního průkazu přes policii, ale přímo by se mohli podívat do registru.



Senát bude řešit i daňové úlevy podnikatelům

Senátoři budou také řešit daňové úlevy podnikatelům kvůli koronaviru. Vládní daňový balík má mimo jiné umožnit podnikatelům zpětné uplatnění daňové ztráty. Podle současného zákona ji mohou uplatňovat jen v následujících pěti letech.

Daň z přidané hodnoty na ubytovací služby nebo u vstupenek na kulturní a sportovní akce se má snížit z 15 na 10 procent. Podnikatelům se sníží silniční daň na nákladní vozidla i autobusy. Obcím se rozšíří možnosti osvobodit vybrané nemovitosti od daně.



Senátoři chtějí ale vládní návrh vrátit do Sněmovny a doplnit ho o návrh, aby obce dostaly 1 200 korun na obyvatele jako kompenzaci za snížení daňových příjmů. To navrhla i vláda. Senátoři ale argumentují, že když bude schválen jejich návrh, dostanou obce peníze rychleji, protože vládní ještě nezačali ani posuzovat poslanci.