Nikomu zbraně nesebereme, zbrojní průkaz nezkrátíme, řekl Hamáček

12:20 , aktualizováno 12:20

Místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček souhlasí s návrhem poslanců, kteří se postavili proti zkrácení doby platnosti zbrojního průkazu z deseti let na polovinu. „Pozměňovací návrh kolegyně Černochové, kolegy Maška a kolegy Ondráčka to vrací zpátky na deset let. Já jako předkladatel s tím nemám problém,“ řekl Hamáček po jednání výboru pro bezpečnost.