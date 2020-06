Poslanci bojují o zákon o zbraních i o zákaz zakládání paramilitárních skupin

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Jde třeba o to, zda se zkrátí na poloviční dobu pěti let doba platnosti zbrojního oprávnění Na stole mají poslanci zároveň vládní návrh i návrh skupiny skupina poslanců napříč stranami, mezi nimiž i ministr vnitra Jan Hamáček, která počítá se zákazem zakládání paramilitárních skupin.

Vládní norma například ruší papírové doklady a zavádí nové kategorie zbraní. Pokud by lékaři získali podezření, že jejich pacient trpí nemocí nebo vadou, které vylučují nebo omezují jeho zdravotní způsobilost, nemuseli by podle novely ověřovat, zda je držitelem zbrojního průkazu přes policii, ale přímo by se mohli podívat do registru.

Při důvodném podezření na změnu zdravotního stavu pak policie může vyzvat držitele průkazu, aby se podrobil lékařské prohlídce. O odnětí zbrojního průkazu policie rozhodne, pokud jeho držitel pozbyl bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům nebo zdravotní způsobilost.

Bezúhonnost nově doživotně pozbude i člověk, který byl pravomocně odsouzen za trestný čin, u kterého trestní zákoník umožňuje uložení výjimečného trestu. V případech, kdy byl pachatel odsouzen za úmyslný trestný čin spáchaný násilím nebo ve spojitosti se zbraní, zákon nově prodlužuje o třetinu dobu, po kterou není odsouzený považován za bezúhonného, respektive stanovuje ve všech případech její minimální výměru na deset let.



Stejně jako v předchozím zákoně musí být žadatel o zbrojní oprávnění zdravotně způsobilý, což doloží lékařským posudkem, který ale nově bude mít maximálně pětiletou platnost.

Návrh vláda předložila kvůli směrnici o zbraních schválené Evropským parlamentem. Jejím cílem je zabránit teroristům ve vyzbrojování. Podle kritiků ale omezuje majitele legálně držených zbraní, trh s legálně drženými zbraněmi a zasahuje do vnitřní bezpečnosti státu. Kvůli směrnici podalo Česko žalobu k Soudnímu dvoru EU, který ji v prosinci zamítl.

Poslanecký návrh zákona, který projednávají poslanci současně, by zavedl dobrovolné kurzy střelecké přípravy. Účastníci kurzu by spadali do zálohy k zajištění bezpečnosti a obrany státu.



Zákaz paramilitárních ozbrojených skupin by zahrnoval podle návrhu i jejich vyzbrojování a účast v nich. Za porušení zákona by hrozila pokuta až 200 tisíc korun a zákaz nakládání se zbraněmi. „Občan smí dělat vše, co se mu zákonem nezakazuje,“ řekl při projednávání zákona poslanec ANO Jiří Mašek.

Do záloh státu by vedle účastníků programu střelecké přípravy patřily zbraně, s nimiž cvičili. Zákon výslovně umožní nosit příslušníkům ozbrojených bezpečnostních sborů a strážníkům služební zbraň i v době mimo službu. Budou moci používat také svou soukromou zbraň.