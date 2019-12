Nosit smrtící zbraň lze v Čechách jen s povolením. Ostravský vrah ho neměl

Skupiny zbrojních průkazů Jsou vytvořeny skupiny podle účelu užívání zbraně nebo střeliva:

ke sběratelským účelům (A)

ke sportovním účelům (B)

k loveckým účelům (C)

k výkonu zaměstnání nebo povolání (D)

k ochraně života, zdraví nebo majetku. (E)

O zbrojní průkaz skupiny A, D a E může zažádat osoba starší 21 let, ZP skupiny B nebo C osoba starší 18 let.

Existují výjimky, například pro členy sportovních klubů a studenty škol, kde je součástí výuka myslivosti nebo výroba zbraní.