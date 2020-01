Vláda podpořila návrh zákona, který má zatrhnout organizování domobrany

Zákaz paramilitárních ozbrojených skupin by zahrnoval podle návrhu i jejich vyzbrojování a účast v nich. Za porušení zákona by hrozila pokuta až 200 tisíc korun a zákaz nakládání se zbraněmi. „Činnost takových uskupení je neslučitelná s demokratickou podstatou České republiky coby právního státu,“ napsali autoři v důvodové zprávě k zákonu.



Pod zákon se jako autoři vedle Hamáčka podepsali poslanec ANO Jiří Mašek, Pavel Žáček z ODS, komunista Zdeněk Ondráček, Jiří Kobza z SPD, šéf poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek i poslanec TOP 09 František Vácha.

Souhlasíte se zákazem zakládání a organizování domobrany?

ANO 58 NE 168

Změna zákona o nakládání se zbraněmi má také zavést dobrovolné kurzy střelecké přípravy. Účastníci kurzu by spadali do zálohy k zajištění bezpečnosti a obrany státu. Do záloh státu by patřily také zbraně, s nimiž cvičili. Návrh zákona by zavedl rovněž zvláštní povolení pro nakládání se zbraní určité kategorie.

Zákon také výslovně umožní příslušníkům ozbrojených bezpečnostních sborů a strážníkům nosit služební zbraň i v době mimo službu. Budou moci používat také svou soukromou zbraň.