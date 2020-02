Zbraně bez papírových dokladů. Vnitro dokončilo návrh nového zákona

Zákon podle předkládací zprávy ruší papírové doklady, většinu podání a dalších úkonů bude možné učinit elektronicky přes centrální registr zbraní, jehož role bude posílena. Podle Lidových novin by do něj měli mít nově přístup lékaři. Pokud by lékaři získali podezření, že jejich pacient trpí nemocí nebo vadou, které vylučují nebo omezují jeho zdravotní způsobilost, nemuseli by podle novely ověřovat, zda je držitelem zbrojního průkazu přes policii, ale přímo by se mohli podívat do registru.



Při důvodném podezření na změnu zdravotního stavu pak policie může vyzvat držitele průkazu, aby se podrobil lékařské prohlídce. O odnětí zbrojního průkazu policie rozhodne, pokud jeho držitel pozbyl bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům nebo zdravotní způsobilost.

Bezúhonnost nově doživotně pozbude i člověk, který byl pravomocně odsouzen za trestný čin, u kterého trestní zákoník umožňuje uložení výjimečného trestu. V případech, kdy byl pachatel odsouzen za úmyslný trestný čin spáchaný násilím nebo ve spojitosti se zbraní, zákon nově prodlužuje o třetinu dobu, po kterou není odsouzený považován za bezúhonného, respektive stanovuje ve všech případech její minimální výměru na deset let.

Stejně jako v předchozím zákoně musí být žadatel o zbrojní oprávnění zdravotně způsobilý, což doloží lékařským posudkem, který ale nově bude mít maximálně pětiletou platnost.

Jen dvě skupiny zbrojních průkazů

Místo pěti skupin zbrojních průkazů novela zavádí jen dvě, zbrojní oprávnění bude moci vydat policie vedle dalších podmínek jen člověku, který nepředstavuje riziko pro veřejný pořádek a bezpečnost. LN také upozornily, že novela po vzoru švýcarské legislativy zavádí možnost vlády stanovit výčet států, jehož občanům nemají být zbrojní oprávnění vydávána.

Návrh vznikl podle vnitra v reakci na technologický a společenský vývoj, který předchozí norma nezohledňovala, a kvůli směrnici o zbraních schválené Evropským parlamentem. Jejím cílem je zabránit teroristům ve vyzbrojování. Podle kritiků ale omezuje majitele legálně držených zbraní, trh s legálně drženými zbraněmi a zasahuje do vnitřní bezpečnosti státu. Kvůli směrnici podalo Česko žalobu k Soudnímu dvoru EU, který ji v prosinci zamítl.

O zbraních přehledně: 305 452 držitelů zbrojního průkazu bylo evidováno koncem loňského roku.

900 556 zbraní je evidováno u držitelů zbrojního průkazu a zbrojní licence.

Počet držitelů znehodnocených zbraní policie neeviduje.

108 případů trestných činů s legálně drženou zbraní eviduje policie za rok 2018.

18 případů trestných činů s nelegálně drženou zbraní eviduje policie za rok 2018.

Nejčastějším motivem trestných činů spáchaných se zbraní je ohrožování, vydírání, zastrašování, loupež či vražda. Zdroj: Lidové noviny

Na směrnici nový zákon reaguje například úpravou znehodnocování zbraní. Majitel bude muset znehodnocenou zbraň předložit ke kontrole příslušnému úřadu. Směrnice také zakazuje tzv. nadlimitní zásobníky, podle nového zákona by měly spadat do druhé nejpřísnější kategorie zbraní.

Nový zákon se nebude vztahovat na tzv. vyňaté držitele, tedy na ústřední orgány státní správy, ozbrojené síly, bezpečnostní sbory nebo zpravodajské služby. Zákon zahrnuje amnestii na nelegálně držené zbraně, a to po dobu 12 měsíců od nabytí účinnosti, která se předpokládá v lednu 2022. Lidé, kteří v té době policii dobrovolně odevzdají nelegálně držené zbraně, budou moci požádat o vydání oprávnění k jejich držení.

Se zákonem o zbraních dokončilo ministerstvo vnitra i zákony o munici, o nakládání se zbraněmi a doprovodnou normu, která upravuje související právní předpisy.

Zákon o nakládání se zbraněmi má zakázat ozbrojené skupiny, které mají povahu domobrany, milice nebo jiné ozbrojené složky a jsou určeny k ozbrojenému prosazování politických, náboženských nebo obdobných společenských cílů. Server Novinky.cz počátkem roku informoval, že vláda podpořila podobnou poslaneckou novelu, která by měla začít platit příští rok.