Vláda podpořila návrh Senátu dát do Listiny právo bránit život se zbraní

Ministr obrany za ANO Lubomír Metnar řekl, že řada ministrů včetně něj změnila při projednávání návrhu původně odmítavý nebo zdrženlivý názor, a to i kvůli vývoji bezpečnostní situace v Česku.



Ústavní zákon má podle šéfa senátního klubu ODS Martina Červíčka a dalších 34 senátorů ztížit změny vedoucí k odzbrojování veřejnosti a vychází z petice proti snahám Evropské unie omezit vlastnictví zbraní.



„Jde o explicitní ochranu života,“ řekl při projednávání návrhu v Senátu šéf senátního klubu ODS Martin Červíček.



„Právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon,“ to je věta, která by podle senátorů mohla přibýt do Listiny základních práv a svobod.



Poslanci přitom začali schvalovat změnu zákona o zbraních, aby Česko vyhovělo evropské směrnici a nemuselo platit pokutu.

Jde třeba o to, zda se zkrátí na poloviční dobu pěti let doba platnosti zbrojního oprávnění. Vládní norma ruší papírové doklady a zavádí nové kategorie zbraní. Pokud by lékaři získali podezření, že jejich pacient trpí nemocí nebo vadou, které vylučují nebo omezují jeho zdravotní způsobilost, nemuseli by podle novely ověřovat, zda je držitelem zbrojního průkazu přes policii, ale přímo by se mohli podívat do registru.