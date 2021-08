ANO potvrzuje vysoký náskok, Přísaha by šla do Sněmovny, uvádí KANTAR

ANO by vyhrálo s 27,5 procenta hlasů, opoziční Spolu a Piráti se STAN by měli po 21 procentech. Kantar u jejich poklesu uvedl, že „u koalice Pirátů a Starostů jde pokles za oběma subjekty, u koalice Spolu pak především za TOP 09“.

Jako čtvrtá by se umístila SPD s deseti procenty, pátá by byla Přísaha Roberta Šlachty s šesti procenty. KSČM by získala pět procent. Dosud vládní ČSSD by do dolní komory s předpokládaným ziskem 3,5 procenta hlasů neprošla.

Trikolóra Svobodní Soukromníci by měli dvě procenta, stejně jako Volný blok. Tyto dvě formace by tak nedosáhly ani na státní příspěvek za odevzdané hlasy. Hranicí jsou pro něj tři procenta.

Agentura vypracovala i variantu bez ohlášených koalic. I v tomto modelu by volby vyhrálo hnutí ANO, které by získalo 26,5 procenta hlasů. Druzí by se umístili Piráti s 12 procenty, třetí příčku v modelu obsadila občanská demokracie s 11,5 procenty.

Starostové by získali 10,5 procenta, SPD 9,5 procenta. Do sněmovny by se zřejmě dostala i Přísaha Roberta Šlachty, TOP 09, komunisté. Sociální demokracie by se ani v tomto modelu do sněmovny nedostala.

Poslední průzkum se uskutečnil od 2. do 13. srpna a zúčastnilo se ho 913 lidí. Autoři průzkumu upozorňují na to, že statistická chyba činí jeden až 3,5 procentního bodu.

V týdnu zveřejnila aktuální volební model také agentura STEM pro CNN Prima News. Podle něj by volby v srpnu vyhrálo také hnutí ANO se ziskem 31,1 procenta hlasů. Koalice Spolu by měla 21,7 procenta, pro koalici Pirátů a STAN by se rozhodlo 18,7 procenta voličů. Do Sněmovny by se podle tohoto průzkumu dostaly ještě SPD a KSČM.