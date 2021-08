Okamurův jarmark v Zlíně monitorovali policisté, u stánků bylo plno

„Pivo máme za patnáct korun, jmenuje se espéďácký speciál a bylo vyrobené speciálně pro tuto akci v pivovaru Nová Paka,“ informoval návštěvníky moderátor akce.

U stánků se bylo plno téměř po celou dobu. K dostání byl kilogram jablek za 9,90, mrkev za 7,90, kilogramový smetanový jogurt za 44 korun, máslo za 25,90, klobáska za 20, brambory za 4,60 nebo králík za 109,90.

„Cílem Českého jarmarku je ukázat, že supermarkety naše výrobce odírají. SPD tady nic neprodává, dali jsme jen možnost českým zemědělcům, aby tady nabídli potraviny za ceny, za které je prodávají marketům,“ vysvětlil smysl jarmarku poslanec za Zlínský kraj Jaroslav Holík, který kandiduje i v podzimních volbách. Návštěvníkům během akce nabízel jízdu na elektrických motocyklech, které sám vyrábí nebo knihu Lechtivé pověsti Valašského království, kterou napsal.

Setkání příznivců strany SPD a Tomia Okamury se na náměstí Míru začali scházet po poledni, oficiálně pak akce začala o dvě hodiny později. Zazněla hymna strany i proslovy předsedy Okamury. Zájemci mohli také podepisovat petice proti povinnému očkování a proti zavedení eura.

Prostor monitorovala státní i městská policie. „Měli jsme hlášení, že přijdou někteří naši nepřátelé. Čí to měli být příznivci, to nevím. Proto tady dohlíží policie,“ vysvětlil Vladimír Zlínský, krajský zastupitel a lídr krajské kandidátky do podzimních parlamentních voleb.

„Naše ceny tady jsou o hodně nižší, než v supermarketech. Tam si připočítávají poměrně vysokou marži, která dělá dvacet až osmdesát procent. To je ten rozdíl. Menší obchodní řetězce mívají ceny o něco nižší, než ty velké,“ přiblížil jeden z prodejců.

Nabízené masné výrobky dodala, podle etikety na zboží, firma Skaličan z České Skalice, mezi prodejci byl i výrobce mléčných výrobků z Opočna, na stánku se zeleninou byl jako prodejce uvedený Jan Musil z Prahy.

„Ceny jsou tady výborné, koupili jsme párečky, vepřové maso a nějakou paštiku. Ale co je to za výrobce, jestli je to opravdu nějaký český sedlák, to jsem se neptat. Ani mne to nezajímá,“ prohlásil mladý muž, který přišel na náměstí se svým bratrem.

„Viděl jsem upoutávku na tento jarmark na webových stránkách SPD, protože je jako volič sleduji. Souhlasím s jejich názory třeba ohledně Evropské unie,“ vysvětlil svůj nákup Jindřich ze Zlína, který si domů odnášel brambory, mrkev a cibuli.

Při sobotní akci v Olomouci údajně výrobci prodali 7,5 tun surovin. Zlín zřejmě toto množství překonal. Některé druhy mléčných výrobků lidé vykoupili hodinu před ukončením akce, výrazně ubylo také jablek nebo králičího masa.

„Nečekali jsme takový zájem, na příští víkend se budeme muset lépe zásobit,“ zhodnotila brigádnice ve stánku s opočenskými jogurty.