Šťastně bylo v zemi krále Okamury. Pivo za 15 Kč kupovali i jeho nevoliči

Jedna řada se stála na maso a vajíčka, druhá na ovoce a zeleninu a třetí na občerstvení. „Koupila jsem už cibuli a jablka a manžel ještě čeká na maso, chce kuřecí a hovězí. Okamura nám byl vždy sympatický, naposledy jsme jej sice nevolili, ale jeho názory nám dávají smysl, každopádně jestli ho letos budeme volit ještě uvidíme, ale jarmark se nám líbí,“ vysvětluje Olomoučanka, ke které o chvíli později přichází manžel, který navíc ještě koupil králíka.

„Já jsem chtěla hlavně vidět Tomia na živo a když už tady jsem, tak si koupím králíka, ta cena je skvělá. Byla jsem se podívat i na jablka a jsou moc hezká, nejsou vůbec otlučená. Kdybych ještě nevěděla, koho budu volit, tak by mě SPD tímto jarmarkem určitě přesvědčilo,“ říká budoucí volička Tomia Okamury Monika.

Nakoupit za nízké ceny přišli i nevoliči SPD nebo ti, kteří zatím rozhodnuti nejsou. „S maminkou jsme přišly nakoupit brambory. Naši známí jsou členové hnutí, tak jsme se spíš jen ze zvědavosti přišly podívat,“ vysvětluje zatím nerozhodnutá žena stojící ve frontě.

Na pódiu se spolu s předsedou hnutí SPD Tomiem Okamurou představil i místopředseda Radim Fiala a další členové. Po krátkém přivítání zazněla hymna SPD, která podle slov Okamury shrnuje celý program SPD. Následoval potlesk a detailní představování jednotlivých bodů programu. Lidé stojící přímo u pódia souhlasně pokyvovali, hrdě tleskali a vykřikovali: „Souhlasíme, přesně tak, žádné euro ani migranti!“

Fronta dlouhá jak za socialismu

U stánků se nárazově tvořily fronty. V jednu chvíli tam na produkty čekaly desítky lidí, jak v dobách socialismu. „Máme velké auto plné masa, takže věřím, že nám to vydrží až do konce,“ prozrazuje jeden ze stánkařů. Maso sice vydrželo, ale mrkve, které stály 7,90 kč/kg, a cibule za 6,90 kč/kg se vyprodaly už dvě a půl hodiny před koncem jarmarku, lidé si přitom mohli odnést jen pět kilo z každého produktu.

„Jelikož je to úplně první jarmark, tak úspěšnost zatím nedokážu úplně posoudit, ale vzhledem k tomu, kolik je tady teď lidí, tak vypadá, že se to povedlo. Samozřejmě čím více lidí si sem přijde nakoupit nebo si poslechnout náš volební program, tím lépe. I kdyby si tady přišli nakoupit i ti, kteří nás volit nebudou, tak nám to vadit určitě nebude. Podporujeme totiž to, aby se co nejvíce prodávaly české produkty, je to důležité nejen pro českou pokladnu, ale i pro samotné zemědělce nebo pro českou přírodu,“ popisuje místopředseda SPD Radim Fiala.

Český jarmark spolu se zástupci hnutí SPD, v čele s Okamurou, postupně přijede do všech krajských měst. „Lidé ze všech koutů republiky si budou moct nakoupit potraviny za férové ceny. My jako politická strana zemědělce a prodejce nijak nedotujeme, jsou tady s námi kvůli tomu, že se oni sami chtějí své výrobky propagovat,“ doplňuje Fiala.

Ceny jsou podle prezidenta Agrární komory ČR Jana Doležala férové možná tak pro zákazníky, ale pro zemědělce nikoliv. „Zveřejněné prodejní ceny na “Českém jarmarku” přibližně odpovídají tzv. cenám zemědělských výrobců (farmářským cenám). Ty se nicméně dlouhodobě pohybují na hranici výrobních nákladů a jsou navíc zkresleny chováním obchodních řetězců, které v rámci slevových akcí nutí zemědělce a potravináře dodávat v některých případech za ceny, které jsou dokonce nižší než zmíněné výrobní náklady,“ vysvětluje Doležal.

Doplňuje, že v obecné rovině vítají akce, na kterých se lidé sami mohou přesvědčit, že české potraviny jsou chutné, kvalitní a cenově dostupné, nicméně čeští zemědělci za ně dostávají dlouhodobě nízké ceny a jsou mnohdy rádi, že jim to pokryje alespoň výrobní náklady.