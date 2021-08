„Neměl byste raději zmizet v kanále?“ Babišovi odpůrci vtrhli do Přerova

„Udavači! My jsme tady zase. Je dvacátého prvního srpna, neměl byste raději zmizet v kanále?“ těmito slovy se čtveřice odpůrců přivítala s premiérem, který právě podepisoval jednu z mnoha knih.

V čele protestujících byl písničkář Ziggy Horváth s disidentem a pozdějším důstojníkem Bezpečnostní informační služby Vladimírem Hučínem. Byli vybaveni transparenty s nápisy „Stop Babišovi“, „Udavači StB, stydíme se za tebe“ nebo také „Díky podpoře z hradu, vládnu, lžu a hradu!“ kterými mávali před Babišovými příznivci.

Premiérova ochranka a policisté v civilu ihned zasáhli a snažili se protestující dostat co nejdále od stánku, kde právě probíhala autogramiáda. Přidali se i lidé, kteří plánují Andreje Babiše volit a začali Horvátha odstrkovat. „Že se nestydíte, vypadněte odsud,“ ozývalo se z davu.



„Vždyť neumí ani česky“

„Vy tady čekáte na jeho podpis, ale on tu knihu ani nečetl, natož tak aby ji napsal, vždyť neumí česky. Jen chce mezi co nejvíce lidí dostat lži,“ vykřikoval Horváth, který je na kandidátce politické strany STAN.

„Přeji si, aby se Babiš postavil před soud a prokázal, jestli je nebo není tím, za co ho označují orgány činné v trestním řízení. Je závažně podezřelý z toho, že tuneluje evropské peníze a v dnešních dnech už to nejsou evropské peníze, ta nám totiž zastavila přísun peněz, ale dnes tuneluje dokonce náš státní rozpočet,“ dodává.

Taková slova si nenechal líbit premiérův budoucí volič: „Vždyť když šel Andrej Babiš do politiky, tak už byl jeden z nejbohatších lidí v České republice. Devadesát devět procent lidí, co jde do politiky tam jdou, aby se finančně zabezpečili, ta mzda tam totiž není vůbec špatná, ale Babiš jde všem příkladem a mzdu nechává na charitativní účely.“ Doplňuje, že je na něj hrdý.

Uběhlo necelých dvacet minut výměny názorů mezi Babišovými odpůrci a příznivci a situace se uklidnila. Policisté a pracovníci ochranky byli stále na pozoru, ale protestující byli už se svým rozvířením atmosféry spokojeni a pomalu docházeli pryč. Další hodinu se pak v klidu zase rozdávaly a podepisovaly knihy a točila vanilková a čokoládová zmrzlina.