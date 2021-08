Piráti a STAN představují svůj „stříbrný“ program pro seniory

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Kovářová řekla, že koalice chce zvyšovat důchody nad rámec zákona, ale tak, aby si to stát mohl dovolit,



Koalice ve svém programu například zmiňuje, že je „důchodový systém nesrozumitelný a dlouhodobě finančně neudržitelný. Nezohledňuje náročnost povolání a minimální důchod je pod hranicí chudoby“. Podle koalice nejsou pracující důchodci mimo jiné adekvátně oceněni.

O tom, jak tyto problémy řešit, budou místopředsedkyně podrobněji mluvit na pondělní tiskové konferenci, která začne v 9:30.

Podle aktuálního průzkumu agentury KANTAR by koalice Pirátů se STAN a SPOLU měly ve volbách 21 procent hlasů. Byly by tedy shodně druhé, ANO by volby do Sněmovny suverénně vyhrálo s 27,5 procenta hlasů.

„Průzkumy nás neznervózňují vzhledem k tomu, že je léto a politika nikoho moc nezajímá. Zlepšila se covidová situace, za to jsem velmi rád a to je nejvýznamnější faktor,“ zhodnotil výsledky průzkumu poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík.

Piráti definitivně potvrdili spolupráci s hnutím STAN v letošních volbách do Sněmovny na začátku roku. „Jsem přesvědčen, že společně s hnutím STAN se nám podaří vyvést zemi z krize,“ řekl předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Slíbil moderní, férový a bezpečný stát. „Stát, který nebude už montovnou, ale bude spíše tou mozkovnou,“ řekl šéf Pirátů.

V červenci koalice čelila na internetu vtipům kvůli kampani. „Je to samozřejmě docela vtipná, ale přesto negativní forma kampaně. Lidé si částečně dělají srandu, ale přeci jen vtipy ve společnosti rezonovaly negativně. To samozřejmě může Pirátům ubrat body,“ řekl pro iDNES.cz politolog Valeš.

Politické strany a hnutí bojují před říjnovými volbami o každý hlas a jdou na to často velmi kreativně. Hnutí ANO dalo ve videoklipu prostor fanouškům pějícím ódy na premiéra, SPD například láká na levnější ceny potravin.