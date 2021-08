Pirát dokáže ukrást i fór, směje se Kalousek Ferjenčíkovi, jenž mu vzal heslo

Kalousek nejdřív ani nevěřil tomu, že Ferjenčík skutečně převzal jeho heslo. „To si děláte srandu,“ reagoval nejprve pro iDNES.cz. Dodal, že opakovaný vtip není vtipem, že mu to přijde spíš trapné a že promyslí, jak si z poslance Pirátů udělá legraci. „Určitě nebudu protestovat, ani se soudit.“ Když někdo někomu sebere vtip, tak tím říká něco jen sám o sobě.

„Pomstu“ Ferjenčíkovi vymyslel velmi rychle. „Pirát je holt pirát. Dokáže ukrást úplně všechno. Dokonce i fór,“ řekl iDNES.cz bývalý ministr financí, který odešel ze Sněmovny a přenechal křeslo poslance Janu Jakobovi, který na rozdíl od něj kandiduje v podzimních volbách za koalici Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09). Umístil pak tuto svou reakci i na Twitter.

Ferjenčík si změnil profilovou fotografii na Facebooku v reakci to, že se ho jeden z jeho stranických kolegů snaží sesadit z čela mediálního odboru strany, ale nemá pro to zatím u Pirátů podporu.

Už to zlidovělo, brání se Ferjenčík

„Já jsem dostal to tričko ve středu jako dárek od jednoho stranického kolegy z Pardubického kraje. Mě to pobavilo a myslím, že by si člověk měl umět ze sebe udělat legraci,“ řekl iDNES.cz Ferjenčík.

„Pan Kalousek se podceňuje. To heslo zlidovělo a je to už součást naší kultury,“ reagoval na výhrady bývalého šéfa TOP 09, že se prokázalo, že pirát dokáže ukrást všechno. I vtip.