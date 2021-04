Lidé prezidenta hodnotí stále hůře. Nejčastěji by za nástupce chtěli Ebena

Od posledních čísel z loňského podzimu nadále roste vnímaná nedůležitost prezidentské funkce (z 30 na 35 procent). Nedůležitost zmiňují častěji ženy, lidé mezi 30 až 45 lety, a ti, kteří za historicky nejlepšího prezidenta považují Václava Havla.



V populaci je ale i nadále nadpoloviční většina, která vnímá prezidentský úřad jako důležitý, a liší se pouze v tom, zda pravomoci prezidenta posílit (22 procent) nebo zachovat aktuální nastavení (43 procent).

„Zatímco voliči hnutí ANO a SPD si přejí posílení pravomocí prezidenta, tak voliči Pirátů se STAN a koalice SPOLU by zachovali současné nastavení, i když úřad prezidenta vnímají jako důležitý,“ doplňuje výsledky Jan Burianec ze STEM/MARK.



Zemana hodnotí lidé stále hůře

Hodnocení prezidenta Miloše Zemana stále klesá, a to ve všech aspektech, zjistil průzkum. Ve všech pěti kategoriích hodnocení si oproti podzimu 2020 pohoršil. Dokonce výrazněji ve své velmi silné disciplíně, a to „zájmu o problémy občanů“. Celkově se v aktuálním hodnocení posouvá spíše ke známce 4, podle školní stupnice.

Za způsob vystupování na veřejnosti by nedostatečnou dala Zemanovi více než polovina respondentů (52 procent). Téměř polovina dotázaných hodnotí pětkou také prezidentovu aktivitu v dobách koronakrize.

Hodnocení současného prezidenta Miloše Zemana (jako ve škole známkami 1 až 5) dotazovanými v jarním průzkumu agentury STEM/MARK.

Polovina chce prezidenta s morálním charakterem

„Pro mladé lidi do 30 let je více důležité, aby byl prezident (či prezidentka) srozumitelný a uměl věci vysvětlovat. Byl by jim rovněž blíž, kdyby měl smysl pro humor a působil šarmantním dojmem. Střední generace ocení častěji energičnost a respekt. A to nejen u nás, ale především v zahraničí. Lidé starší 60 let chtějí mnohem častěji morální autoritu, sílu osobnosti a nezávislost na politicích a lobbistech,“ říká Jan Burianec ze STEM/MARK.



Odpověď na otázku, kdo by měl být příštím prezidentem, podle agentury zrcadlí mediální viditelnost a dosavadní úvahy osobností o jejich kandidatuře.

I když čtvrtina oslovených očekává kandidaturu na prezidentský post nynějšího premiéra Andreje Babiše, přes 77 procent dotázaných by ho nyní nevolilo. Pro nejvíce dotázaných připadá v úvahu jako nový prezident Marek Eben, který má i nejlepší skóre v součtu hlasů pro, či přichází v úvahu, oproti hlasům proti.

Kdo by mohl být dalším prezidentem, podle dotazovaných v jarním průzkumu agentury STEM/MARK.

Během jarního průzkumu byl nejčastěji jmenován generál Petr Pavel, který má třetí nejlepší celkové skóre. Druhý je po odpočtu těch, kteří by ho nevolili, Marek Hilšer.



„Pro kandidáty je důležitá především celostátní znalost a alespoň částečná přijatelnost. V předchozích etapách vzbudilo ohlas například nečekané jméno Marka Ebena, který se nyní dostal dokonce na první příčku. Může to být částečně důsledkem naštvanosti z politiky. Sám pan Eben kandidaturu prý vylučuje,“ komentuje Burianec.



V podzimním průzkumu byl nejčastěji zmiňován již jednou neúspěšný prezidentský kandidát Pavel Fischer, ale také exministr financí Miroslav Kalousek.