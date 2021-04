Krví se mi za Sputnik nezaručil, řekl Zeman o Arenbergerovi

„Řekl bych, že je to především záležitost ministerského předsedy. Na druhé straně nemám důvod být nespokojen,“ uvedl Zeman k výměně ministra zdravotnictví. Podle svých slov se o výměně Jana Blatného, o které se ministr dozvěděl z médií, dozvěděl zhruba o dva dny předtím.



„Premiér (Andrej Babiš) řekl, že nechystá odvolání v březnu. A k odvolání došlo v dubnu, to je vše,“ komentoval Zeman Babišovo dřívější vyjádření. Dodal, že plně respektuje jeho kompetence. „Na druhé straně prezident, jako každý občan, má právo vyjádřit výhrady k některým ministrům,“ dodal. Jeho výhrady k Blatnému byly kvůli zatím neschválené vakcíně Sputnik V.



Zeman kritizoval Blatného za to, že čekal na stanovisko Evropské lékové agentury (EMA), která je podle něj velmi pomalá a schválila podle jeho slov léky, které musely být kvůli negativním vedlejším účinkům staženy z oběhu. „Pokud vakcínu schválí národní registrační orgán, v našem případě SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv, pozn.red.), bude to dostačující,“ řekl. Odkázal se také na průzkum MF DNES, podle kterého se by zhruba 46 procent neočkovaných lidí Sputnikem naočkovat nechalo.

„Jde o rychlost, každý den umírají další a další lidé. Kdyby tady bylo dost vakcín, proč bych bojoval za Sputnik, za Sinopharm? Všichni uznávají, že vakcín je nedostatek. Můžete dělat mrtvého brouka a čekat na EMU, nebo aktivně pracovat, aby se snížil počet zemřelých,“ uvedl prezident.



Zeman dříve kritizoval také ředitelku SÚKLU Irenu Storovou, která vakcínu Sputnik V rovněž odmítá. Podle svých slov doporučoval Arenbergerovi, aby s ní promluvil, označil to však za jeho věc.

„Klidně se nechám přeočkovat buď Pfizerem nebo Sputnikem. Váhal bych, kdybych si to mohl vybrat, což asi nebudu moci, u jiných vakcín. Ale u těchto dvou ne,“ prohlásil také.



Arenberger se krví nezaručil

„S Arenbergerem jsem se sešel den před jeho jmenováním. Na Hradě v mé kanceláři,“ uvedl. Dodal, že jednání vedl se zvláštním zřetelem na vakcinaci. Arenberger se zaručil, že nedostatek očkovacích látek nebude příčinou úmrtí stovek nebo tisíců lidí. „Je mi lhostejné, jakou vakcínou to bude, i když taková AstraZeneca je předmětem pochybností a firma nedodržuje dodávky,“ konstatoval. Arenberger má podle něj pracovat tak, aby očkovacích látek bylo co nejvíc. „Nepíchl se do prstu a nezaručil se krví,“ glosoval Zeman.



K odvolání ministra školství Roberta Plagy, o kterém se spekulovalo, uvedl, že proti němu nic nemá. „Pokud pan premiér uvažoval o jeho odvolání, což je možné, buď tu věc nedotáhl do konce, nebo si ji na poslední chvíli rozmyslel.“ Ohledně Plagy měl údajně volnější informace typu, že se o tom uvažuje. „Jestli ho chtěl (Babiš) odvolat, mohu usuzovat z některých náznaků. Nechtěl bych diskreditovat pana premiéra, že bych mluvil o konkrétních náznacích. Nemusel jsem ho odvolat, protože pan premiér zvážil změnu názoru, to se každému občas stane,“ okomentoval.

Hlava státu by měla okomentovat výsledek volebního sjezdu sociálních demokratů, na kterém byl ve své funkci potvrzen předseda Jan Hamáček. Jeho vyzyvatel Tomáš Petříček přišel i o místopředsednické křeslo a spekuluje se, že by měl skončit i jako ministr zahraničí. Takové přání má i Zeman, který o tom hovořil v březnu.



Prezident by měl rovněž říct svůj názor na to, že komunisté už nechtějí tolerovat menšinovou vládu ANO a ČSSD. Opozice nejeví zatím příliš chuti za této situace vyslovovat vládě nedůvěru v obavě, že by to mohl Zeman využít k posílení vlastního mocenského vlivu. Byl by to on, kdo by vybíral, koho pověří sestavením nové vlády.

Hovořit by Zeman měl i o nejbohatším Čechovi Petru Kellnerovi, který koncem března přišel o život při nehodě vrtulníku na Aljašce.