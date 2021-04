Raději ruský Sputnik než čekat měsíce. Zájem Čechů o vakcínu je překvapivý

Sputnik V a Česká republika 46,6 procent lidí, jež dosud nebyli očkovaní, by vakcínu Sputnik V využilo , kdyby dostala od českých úřadů výjimku. 53,4 procent lidí by ji odmítlo.

lidí, jež dosud nebyli očkovaní, by vakcínu Sputnik V , kdyby dostala od českých úřadů výjimku. lidí by ji odmítlo. Z těch, co by odmítli, uvádí nejvíce lidí obecnou nedůvěru k účinnosti či kvalitě (40,2 procent), požadavek schválení EMA (25,4 procent), nedůvěru v Rusko (21,9 procent), nedostatek informací pro rozhodnutí (5,8 procenta), nedůvěru v rychlý vývoj vakcín ( 2,9 procent) a zbytek neví (3,8 procenta)

(40,2 procent), (25,4 procent), (21,9 procent), (5,8 procenta), 2,9 procent) a zbytek neví (3,8 procenta) Nejochotnější se očkovat jsou muži, lidé ve věku 60 až 75 let, jedinci bez maturity, obyvatelé Moravy a obcí do 999 obyvatel Zdroj: Průzkum agentura STEM/MARK pro MF DNES