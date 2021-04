Arenberger chce zachovat omezení kontaktu ve dvou lidech do zásahu soudů

Ministr tento krok naznačil již v pátek. „Přemýšlíme o tom, že bychom se během víkendu vrátili ke stanovisku, které je z medicínského hlediska lepší a budeme respektovat to, co chce Mezioborová skupina pro epidemické situace. A to, že to bude tak, jak je to teď. To znamená dva lidi uvnitř, dva venku,“ řekl Arenberger.

Sobotní rozhodnutí ministra musí do 48 hodin schválit vláda. Kabinet se sejde v pondělí odpoledne. V pondělí tak bude ještě platit mírnější opatření, které dovoluje od pondělí možné setkávání 10 lidí ve vnitřních prostorách a 20 lidí venku.

„Můj předchůdce vydal 6. dubna mimořádné vyjádření, které umožňovalo trochu širší pohled na věc. Bohužel následující den, kdy jsem nastupoval do funkce Mezioborová skupina pro epidemické situace, což jsou právě ty odborníci, které bychom měli poslouchat, protože mají nejlepší přehled o tom, jak se epidemie vyvíjí, byli velmi proti tomuto návrhu a trvali na tom, aby zůstala opatření stejná jako jsou dnes a budou platit ještě zítra,“ okomentoval sobotní rozhodnutí nový ministr zdravotnictví pro ČT.

„Od pátečního jsme hledali řešení, dokonce tam padla nějaká kompromisy, ale nakonec sobotu v předvečer se přeci hlasováním dohodli, že to nechají na tom původním stanovisku,“ doplnil.

Důvodů proč chtějí epidemiologové zanechat přísná opatření je podle nového ministra zdravotnictví několik. Jedním z nich je například výskyt nejrizikovější mutace v Děčíně.



V pondělí ovšem přestává platit nouzový stav, který zasahování do lidských práv týkajících se svobody pohybu a shromažďování umožňoval. Nastupuje namísto něho pandemický zákon, který tolik pravomocí neskýtá. Uznal to už v pátek Arenberger, který fakticky dal najevo, že chce získat jeden až dva týdny času, dokud opatření nezruší soud.

Do té doby však podle jeho názoru musejí lidé nařízení dodržovat. Jenže ve skutečnosti nemusejí – i kdyby dostali za to sankci, musela by jim být následně zrušena, nehledě k bolestnému, které by neprávem potrestaní mohli dodatečně požadovat.

Od pondělí otevřou některé obchody a lidé budou smět sportovat. Vnitřní sportoviště zůstávají pro amatérské sportovce stále zavřená. Epidemiologové však upozorňují, že s nimi tato rozvolnění nikdo nekonzultoval.

Mezioborová skupina pro epidemické situace vedená epidemiologem a členem Rady vlády pro zdravotní rizika Petrem Smejkalem upozornila na to, že umožnění setkávání až deseti lidí uvnitř a 20 venku může být epidemickým rizikem. Omezení shromažďování považuje za jedno z neúčinnějších opatření proti šíření epidemie nového typu koronaviru.