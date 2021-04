Plaga to odnáší za jiné, hodnotí zprávy o jeho odvolání zástupci škol

V reakci na slova o odvolání ministra Plagy se za něj v otevřeném dopise postavilo šest neziskových organizací v čele se Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska (SSŠČMS). V tom spolky uvádějí, že zprávy je hluboce znepokojily.

„S panem ministrem nad všemi problémy, které se týkají a v minulých létech týkaly otázek souvisejících se vzděláváním, dlouhodobě úspěšně a hlavně smysluplně spolupracujeme. A to nejen v této podivné covidové době,“ uvedl za všechny Vladimír Kolder, předseda SSŠČMS.

S ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v čele s Plagou podle něj organizace řešily již řadu věcí. Setkaly se přitom s více korektním a odborně vedeným jednáním než za minulých šéfů resortu. Veškerá protiepidemická opatření byla podle nich navíc konzultována s odborníky.

„Odvolání pana ministra Plagy proto vnímáme jako populistický a ve vztahu k celému vzdělávacímu systému České republiky nezodpovědný a nebezpečný krok. Nepodlehněme laciným gestům a pokusme se s chladnou hlavou vyřešit tuto složitou situaci ve složité době k co největšímu prospěchu, který souvisí s budoucí vzdělanosti tohoto národa,“ uvedly organizace v otevřeném dopise.

„Je mi to líto“

A podobně se k věci staví i zástupci dalších organizací, které oslovila redakce iDNES.cz. Třeba podle prezidenta Asociace ředitelů základních škol Michala Černého odnáší Plaga chyby jiných.

„Je to člověk, který poslouchá a přemýšlí. Samozřejmě dopady některých opatření na školy, děti i rodiče byly špatné, školy se to dovídaly na poslední chvíli. To vše je pravda. Ale já si myslím, že jestli ministr mohl za deset procent z toho všeho, tak je to hodně,“ uvedl Černý.

Podle něj tak Plaga odnáší chyby zbytku vlády. „Je mi to líto. I před covidem jsme ho hodnotil jako dobrého ministra. A hodnotím ho tak i teď, přestože některá opatření jsou problematická,“ dodal.

Resort se v čele s Plagou podle jeho slov jen snažilo přizpůsobit podmínkám ze strany epidemiologů či ministerstva zdravotnictví. A udělal to nejlépe, jak to šlo.

„Neříkám, že se udělalo vše dokonale. On se to ale jen snažil zachránit. Bohužel se to ve finále proti panu ministrovi obrátilo,“ řekl Černý.

Podobně to vidí i předsedkyně Asociace gymnázií ČR Renata Schejbalová. Ta je více kritická k Plagově působení před začátkem epidemie. Souhlasí ale, že v posledním roce dělal, co mohl. „Poslední dobou hodnotím Plagu celkem kladně. Řekla bych, že v době pandemie odvedlo ministerstvo školství kus práce,“ uvedla.

Před pandemií podle ní spolek postrádal kontakt a diskuzi. Připomněla třeba podobu nové maturitní zkoušky či změnu rámcových vzdělávacích plánů. „Ale poslední dobou byla komunikace velmi intenzivní. V současné době nám nepřijde výměna ministra jako vůbec dobrý nápad,“ řekla a poukázala na plánovaný návrat dětí do škol.

Právě ten měl být ale poslední kapkou. O víkendu Babiš Plagu za představený plán, který zahrnoval třeba střídání žáků, kritizoval. „Panu premiérovi se to nelíbí, jak uvedl pro média, ač u těch jednání seděl,“ dodala Schejbalová.

„Já se obávám, že v této situaci je to to nejhorší, co může nastat. Potřebujeme, aby se žáci vrátili k prezenční výuce co možná nejdříve a hlavně bezpečně. To znamená, že nyní nemůžeme pustit všechny do škol najednou s tím, že za tři týdny je pošleme domů. Proto pan Plaga a jeho tým připravili návratový scénář, který je z mého pohledu realizovatelný, smysluplný, konzultovaný s ministerstvem zdravotnictví a může fungovat. Ve chvíli, kdy dojde k odvolání ministra, tak se obávám, že nástup žáků zpátky do škol se nám dramaticky odsune,“ uvedl zase pro iDNES předseda Unie školských asociací ČR - CZESHA Jiří Zajíček. „Je to nešťastný nápad,“ dodal.

Komunikace s Plagou a celým ministerstvem podle něj funguje dobře. „V krizovém období komunikace probíhá na odpovídající úrovni. Komunikujeme ať už s ním, nebo s jeho kolegy poměrně často i o víkendech a o svátcích,“ popsal.

„Ministra Plagu hodnotíme jako politika, který s odbornou veřejností komunikuje, naslouchá jí a společně se svým týmem hledá ta nejvhodnější řešení, která vyhoví požadavkům na dodržení hygienicko-epidemiologických opatření tak, aby školství, pro nás regionální, získalo postupně opět klid a stabilizaci. Každá výměna ministra znamená ztrátu času, což si podle našeho názoru v současné vypjaté situaci nemůžeme dovolit,“ uvedl Zajíček ve stanovisku CZESHA.

Za Plagu se postavili už jednou

Není to přitom poprvé, co se organizace za Plagu postavily. Učinily tak už před dvěma roky, kdy se v médiích poprvé objevily zprávy o jeho možném odvolání. Tehdy se jej zastalo třeba předsednictvo Rady vysokých škol, které uvedlo, že se za Plagova působení řada věcí ve školství zlepšila.

Podle informací iDNES.cz a CNN Prima News bude Plaga odvolán ve středu. Jméno jeho nástupce ale zatím není známé. Spolu s ním by měl skončit i ministr zdravotnictví Blatný. Toho by měl nahradit současný ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Petr Arenberger.