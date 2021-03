Při pádu vrtulníku na Aljašce zemřel podnikatel a miliardář Petr Kellner

Tragické úmrtí šestapadesátiletého podnikatele v pondělí potvrdila mluvčí investiční skupiny PPF Jitka Tkadlecová. Zároveň požádala o respektování soukromí Kellnerovy rodiny.

„Zatímco jeho pracovní život byl plně ve znamení neuvěřitelné pracovitosti a kreativnosti, jeho soukromý život patřil jeho rodině a dětem. Pohřeb proto proběhne v úzkém rodinném kruhu. Prosíme všechny, zejména média, aby v tuto těžkou chvíli respektovali soukromí rodiny pana Petra Kellnera,“ uvedla Tkadlecová.

Americký deník The New York Times uvádí, že posádka mířila lyžovat mimo sjezdovky, využila proto vrtulník. Ten se následně zřítil v oblasti ledovce Knik.



Mezi mrtvými je podle policejní zprávy i další muž z Čech ve věku 50 let, pravděpodobně cizinec. Při pádu zahynuli ještě tři lidé, dvaapadesátiletý muž z Colorada a dva třicátníci z Aljašky, z nichž jeden byl pilot.

Podle aljašské policie už byli informováni pozůstalí obětí. Úřady mluví také o jednom zraněném pasažérovi. „Je ve vážném, ale stabilizovaném stavu v nemocnici v Anchorage,“ uvedly.

Záchranné složky sdělily, že oznámení o nehodě přišlo v sobotu okolo desáté hodiny večer místního času, když se účastníci nevrátili z exkurze. Trosky stroje Airbus AS350 B3 pak objevili v oblasti ledovce Knik. Okolnosti neštěstí prověří americká Národní rada pro bezpečnost dopravy (NTSB).

Předpokládá se, že se skupina chtěla v oblasti věnovat heliskiingu, tedy lyžování, při němž jsou lyžaři vysazeni z vrtulníku. Středisko Tordrillo Mountain Lodge, které podobné výlety běžně poskytuje, vyjádřilo v neděli lítost nad událostí.

„Jsou to zdrcující zprávy pro nás a rodiny zemřelých. Za 17 let provozování těchto aktivit je to poprvé, co musíme čelit takové tragédii,“ uvedlo v prohlášení s tím, že Kellner byl jejich častým hostem a přítelem.

Andrej Babiš @AndrejBabis Neuvěřitelná tragédie. Je mi to moc líto. Upřímnou soustrast celé rodině Petra Kellnera. oblíbit odpovědět

Také v Česku se už objevily první kondolence. Na Twitteru reagoval například premiér Andrej Babiš.



Kellner je majoritním vlastníkem investiční skupiny PPF Group, která investuje do řady odvětví a působí na třech kontinentech. Podle výroční zprávy společnosti za rok 2019 Kellner ovládá 98,93 procenta PPF. Kellnera už 15 let řadí časopis Forbes mezi nejbohatší lidi na světě, jeho majetek odhaduje na 293 miliard korun.