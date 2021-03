Při letecké nehodě zahynuli i Tomáš Baťa, Lech Kaczyński nebo Kobe Bryant

- Tomáš Baťa (1876 - 1932)

Zakladatel obuvnického impéria a jeden z nejznámějších českých podnikatelů, jehož „baťovky“ udělaly z Československa obuvnickou velmoc, zahynul 12. července 1932 při letecké nehodě. Malý letoun Junkers, v němž cestoval se svým pilotem Jindřichem Broučkem, se zřítil v husté mlze u Otrokovic, když mířil do Švýcarska. Jeho smrt přišla jako blesk z čistého nebe, bylo mu 56 let. Maketa zříceného letadla Junkers se nachází i ve zlínském památníku Tomáše Bati.

- Kobe Bryant (1978 - 2020)

Americký basketbalista, jeden z nejlepších basketbalistů všech dob, zahynul vloni 26. ledna při pádu vrtulníku, když jeho pilot ztratil při letu nad kopcovitou oblastí severně od Los Angeles v mracích orientaci. V oblasti byla špatná viditelnost a podle zákona nesměl letět jen podle vizuální orientace, přesto se rozhodl v cestě pokračovat, stroj pak v husté mlze narazil do svahu kopce. Při nehodě zahynul Bryant, jeho dcera a dalších sedm lidí.

- Olivier Dassault (1951 - 2021)

Francouzský miliardář a poslanec, přišel o život letos 7. března při havárii vrtulníku poblíž letoviska Deauville v Normandii na severozápadě země. Jeho soukromý vrtulník značky Eurocopter se při vzletu zřítil nad francouzským městečkem Touques v Normandii. Havárii nepřežil miliardář ani jeho pilot.

- Viera Husáková (1923 - 1977)

Druhá manželka tehdejšího československého prezidenta Gustáva Husáka. Zahynula 20. října 1977 při leteckém neštěstí. V nepříznivém počasí si letěla z bardejovských lázní do Bratislavy vyléčit zlomenou ruku. Helikoptéra, která ji převážela, havarovala na bratislavském letišti v husté mlze. Při jedné z nejvíce utajovaných leteckých nehod 70. let zemřeli také tři členové posádky vrtulníku a lékař. Husákové bylo 54 let.

- Lech Kaczyński (1949 - 2010)

Polský prezident, zahynul při pádu letadla Tu-154 u ruského Smolenska 10. dubna 2010. Spolu s ním zahynulo 96 osob z Polska, mimo jiné jeho choť, skoro celá polská generalita, několik poslanců a guvernér národní banky; letěli do ruské Katyně uctít památku 22.000 Poláků zastřelených v roce 1940 sovětskou tajnou policií NKVD. Piloti se pokoušeli přistát na Smolenskou leteckou základnu v husté mlze, letoun sestoupil hluboko pod normální dráhu přiblížení, zasáhl stromy a narazil do země, dopadl v zalesněné oblasti jen kousek od ranveje.[

- Karol Kania (1941 - 2021)

Polský milionář a podnikatel, který byl zakladatelem a majitelem firmy, patřící v Evropě mezi největší výrobce substrátu pro pěstování hub, zahynul letos 23. února při pádu vrtulníku u města Pszczyna na jihu Polska. Soukromý vrtulník typu Bell 429 se zřítil v noci v lese u Pszczyny. Pilot a Kania, kteří seděli vpředu, zahynuli na místě, další dva cestující - žena a muž - byli s to opustit vrtulník vlastními silami, byli hospitalizováni se zlomeninami.

- John Kennedy mladší (1960 - 1999)

- Syn někdejšího amerického prezidenta a korunní princ známé politické dynastie zahynul 16. července 1999 při letecké nehodě. Malý stroj, který sám v noci pilotoval, se zřítil do Atlantiku u ostrova Martha’s Vineyard. Kennedy s manželkou Carolyn a její sestrou Lauren Bessettovou tehdy cestovali na svatbu jednoho z Kennedyho příbuzných. Nikdo z cestujících havárii nepřežil.

- Petr Kellner (1964 - 2021)

Český miliardář a podnikatel zahynul při pádu vrtulníku 27. března na Aljašce, společně s ním zahynuli další čtyři lidé včetně dalšího českého občana. Podle informací listu The New York Times se vrtulník vezoucí skupinu lyžařů zřítil v blízkosti ledovce Knik na Aljašce. Předpokládá se, že se skupina chtěla v oblasti věnovat heliskiingu, tedy lyžování, při němž jsou lyžaři vysazeni z vrtulníku.

- Colin McRae (1968 - 2007)

Britský automobilový závodník, zemřel 15. září 2007 při nehodě jím pilotovaného vrtulníku. Při osudném letu McRae v těžkém zalesněném terénu nedaleko svého domova provedl nízko nad zemí manévr, po němž se vrtulník zřítil. Při vyšetřování havárie, při níž zahynul i jeho pětiletý syn a dva rodinní známí, se ukázalo, že devětatřicetiletý Skot neměl platnou licenci, potřebný trénink ani zkušenosti.

- Boris Trajkovski (1956 - 2004)

Makedonský prezident 1999–2004, zahynul při leteckém neštěstí u jihobosenského města Stolac při letu na mezinárodní konferenci v Mostaru. Stroj s prezidentem na palubě se zřítil v husté mlze poblíž hercegovského města Mostar.