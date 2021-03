Kellner vybudoval obří byznysové impérium, cestu nastartovala 90. léta

Zařazení Petra Kellnera do žebříčku nejbohatších lidí planety tehdy potvrdilo, že ekonomická transformace stvořila novou skupinu Čechů. A Petr Kellner, miliardář, který se nerad ukazoval na veřejnosti, s ní byl spjat od úplného začátku. Vládce skupiny PPF začínal jako obchodník s kopírkami, se svými investičními fondy byl na počátku 90. let u kuponové privatizace. Získal v ní pod kontrolu 200 firem v hodnotě pěti miliard korun.

Mezi byznysovou špičku se vyšvihnul během privatizace a transformace České pojišťovny. Ovládl velký finanční dům a postupně rozjel i byznys se spotřebitelskými úvěry, na jehož základě vznikl Home Credit. Později pojišťovnu nabídl do společného podniku s italskou skupinou Generali. Když v roce 2012 PPF ze společného podniku s Generali odešla, odnesl si Kellner 110 miliard korun.

Na Rusko a na Čínu

Už ve druhé polovině 90. let však začalo být Kellnerovi Česko malé, začal se připravoval na expanzi do zahraničí. A mířil hlavně na východ, do Ruska. První obchod nevyšel úplně podle jeho představ, ale Kellner se do Ruska stále vracel. Vedle aktivit Home Creditu tam v minulosti investoval například do nákupu maloobchodního řetězce Eldorado.

Postupně se přesunul ještě dál. Home Credit začínal mezi prvními půjčovat Číňanům na mobilní telefony, později splátková společnost zahájila expanzi do dalších asijských zemí. Z Číny a dalších zemí ale v poslední době nepřicházely pro Kellnerův byznys dobré zprávy. Pandemie však stáhla Home Credit do hluboké ztráty.

Už tady se ukázalo, jak dobře umí Kellner stavět portfolio, jak dobře je impérium, které vybudoval, rozkročené přes mnoho oborů. Zatímco půjčkám se v pandemii nedaří, jiné obory, kam PPF investovala, rostou. Ačkoliv je PPF nejviditelnější asi ve finančnictví, ať už jde o Air Bank či Home Credit, působí také v telekomunikacích, kde vlastní společnosti O2 a Cetin. Ale také v zábavě, loni byl definitivně schválen jeho nákup komerční televizní jedničky TV Nova. Ovšem také v biotechnologiích, kde slaví úspěchy při vývoji léků na rakovinu či realitách a strojírenství.

V posledních letech se Kellnerova PPF také začala ze svého asijského dobrodružství více vracet do Evropy. Ovládla třeba mobilní operátory v Maďarsku a na Balkáně. O plánech proniknout ve větší míře do západní Evropy se však jen mluvilo, z transakcí či ohlášených plánů na expanzi většinou sešlo.

Letos v únoru rozjela PPF další ze svých byznysových tahů na českém trhu. Na podruhé by ráda ovládla Moneta Money Bank a propojila ji s dalšími finančními společnostmi ve skupině jako Air Bank, Home Credit a Zonky. U případného dokončení transakce, po níž by měla vzniknout třetí největší banka na českém trhu, už Kellner nebude.

Svět, který se změnil

V posledních letech komunikoval Kellner s veřejností hlavně prostřednictvím výročních zpráv skupiny PPF. Z té předposlední se například lidé dozvěděli jeho názory na společnost. „Dnešní západní společnost, a zejména Evropa, je stále více ovládána ideologií individuální nárokovosti, rovnostářstvím a relativizováním tradičních hodnot. Novodobé ideologie mají tendenci omezovat svobodu, kreativitu a kritické myšlení,“ napsal Kellner ve zprávě.

Na druhé straně PPF se nikdy příliš netajila podporou česko-čínských vztahů. Cestičky k vysokým čínským vládním představitelům pomáhal Kellnerovi umetat i prezident Miloš Zeman. Na rozdíl od jiného miliardáře a současného českého premiéra Andreje Babiše si ale Kellner snažil držet odstup od politiky. Alespoň veřejně. Až na zmíněnou výroční zprávu se k ní ani nijak nevyjadřoval. Byť se mnohokrát spekulovalo o velmi těsných vazbách na řadu vrcholných politiků.

„Pandemie všem bez rozdílu ukázala relativitu věcí, které jsme považovali za zásadní a neměnné. Díky tomu teď všichni víc přemýšlíme o tom, co je v životě skutečně důležité,“ uvedl Kellner loni ve výroční zprávě za rok 2019. A zmínil rodinu, děti, zdraví a svobodu. Podle jeho slov „je každá krize současně příležitost a že problémy jsou od toho, abychom je řešili a překonávali“, napsal.

Kromě působení ve skupině PPF byl Petr Kellner znám řadou dalších aktivit. S manželkou Renátou v roce 2002 založil Nadaci Educa (od roku 2009 pak The Kellner Family Foundation), která podporuje vzdělanost sociálně znevýhodněných studentů, nebo soukromé gymnázium pro nadané děti v Babicích u Prahy. Majetek, který po sobě Kellner zanechal, je obrovský. Podle aktuálního aktuálního žebříčku agentury Bloomberg je to 15,7 miliardy dolarů (tedy asi 350 miliard korun).