Petr Kellner dostane in memoriam Řád bílého lva, oznámil Zeman

„Hodlám udělit Petrovi Kellnerovi ke 28. říjnu nejvyšší český řád, Řád bílého lva,“ uvedl prezident v rozhovoru. „Bude mi strašně líto, že to bude in memoriam,“ doplnil.

Podle svých slov znal Kellnera poměrně dobře, oba muži si tykali. „Považoval jsem ho nejenom za nejúspěšnějšího českého podnikatele, ale i za člověka, který prospěl České republice, což nemůže být jedno a totéž. Bakala ani Kožený České republice neprospěli,“ vyjádřil se Zeman.

Doplnil, že si po Kellnerově smrti říkal, že schopní lidé odcházejí a neschopní často zůstávají. Kellnera označil za „hvězdu podnikání“ a připomněl, že Řád bílého lva od něj dostali také Karel Gott jako hvězda české hudby a exministr zdravotnictví Roman Prymula jako „nejlepší epidemiolog, který potlačil první vlnu epidemie“.



Zeman dále uvedl, že si Kellnera vážil a rád mu pomáhal. „Například tím, že jsem ho vzal na cestu do Číny, a nikdy jsem za to od něj nic nechtěl,“ řekl. „Jeho vliv byl v byznysu. Jeho vliv v politice je značně přeceňován. Jednou mi nabídl svoje soukromé letadlo na cestě z Číny, to je vše, co pro mě udělal,“ uvedl. Politické vazby podle svých slov s Kellnerem nikdy neprobíral.

Souhlasíte s rozhodnutím prezidenta Zemana udělit Petru Kellnerovi in memoriam Řád bílého lva? Ano 46 Ne 176

Prezident také dodal, že na ceremoniál na Pražském hradě přijede na vozíku, neboť stav jeho nohou není uspokojivý.

Šestapadesátiletý nejbohatší Čech Petr Kellner zahynul na konci března při pádu vrtulníku na Aljašce. Při nehodě zemřeli ještě čtyři lidé, jeden přežil. Vrtulník havaroval na aljašském ledovci, když vezl skupinku lyžařů na ledovec Knik, kde se chtěli věnovat se tak zvanému heliskiingu.

Tragické úmrtí podnikatele potvrdila mluvčí investiční skupiny PPF Jitka Tkadlecová.

Petr Kellner zahynul při havárii vrtulníku na Aljašce (29. března 2021):