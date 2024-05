Dřív ho chtěla Slavia, v Anglii teď chytil titul. Pan Ortega, zlatý náhradník ze City

Manchester v úterý před půlnocí vyhrál na hřišti Tottenhamu 2:0 a vrátil se o dva body před Arsenal do čela tabulky. V posledním utkání mu stačí doma porazit West Ham a další titul bude v kapse. Jenže ty nervy! Ten neskutečný boj bez postranních úmyslů a na férovku. City ještě nemají vyhráno, ale v dohrávaném utkání zachránili, co se zachránit dalo.

Trápili se, prohráli na střely i na statistiku rohových kopů, méně drželi míč, nezvykle často kazili. Přitom za každou cenu potřebovali zvítězit, protože jedině tak by měli situaci ve svých rukou. Arsenal totiž sezonu končí doma proti Evertonu a nepochybujte, že nedělní zápas vyhraje.

Tady šlo vážně o všechno!

Stačilo udělat hloupou chybu, klopýtnout, nezvítězit.

Několikrát k tomu bylo velmi blízko. Zvlášť když argentinský obránce Romero po hodině ve skluzu zajel do brankáře Edersona a ublížil mu kopancem do hlavy. To jste měli vidět. Zatímco Romero dostal žlutou kartu, Ederson se kroutil v bolestech. Trvalo několik minut, než vyplival krev ze rtu a postavil se zpátky do branky. Stav byl 1:0 pro City, protože krátce po přestávce vymyslel De Bruyne dokonalou přihrávku na Haalanda, kterému stačilo z metru doklepnout.

Ale co teď? Potetovaný Ederson vstal a při svém prvním odkopu podklouzl. Do toho trenér Guardiola zvolal: „Střídáme!“

Ederson nechápal. Nikomu neavizoval, že by se necítil dobře, rozhodl za něj kouč. Nechal rozcvičit náhradníka Stefana Ortegu a nakázal, že půjde na hřiště: „Ederson sice neměl otřes mozku, ale s jeho okem to bylo horší.“

Ederson se mohl vzteknout. Nechtěl končit. Celou cestu z trávníku klel, nadával, s Guardiolou si ani nechtěl podat ruku, místo toho nakopl lahve s pitím a pak kolem sebe agresivně bouchal. Pěnil, dokonce mu vytryskly slzy hněvu, když si svlékal rukavice. Svůj výraz nezměnil ani ve chvíli, kdy Manchester po lítém boji vyhrál. Erling Haaland v závěru proměnil penaltu a díky sedmadvacátém gólu v sezoně si pojistil první místo v tabulce kanonýrů, jenže Ederson se tvářil jako kyselá okurka a nedokázal být nad věcí.

Trenér mu zacloumal s egem, navíc Brazilec tušil, že si nemusí v neděli zachytat titulový zápas. Záleží na lékařských zprávách, jestli budou k Edersonovi pozitivní. Šest dní po zranění hlavy by podle protokolu chytat neměl.

Ederson Santana de Moraes patří do Manchesteru od podzimu 2017, kdy přišel jako mladá hvězda Benfiky Lisabon. Během sedmi sezon se může podepsat už pod šestý titul. Pokaždé chyběl nanejvýš čtyři ligové zápasy. Před finálovým víkendem se jeho pozice řešit bude. Z pohledu zdraví, neurvalého chování i konkurence. Náhradník Ortega totiž anglickým vládcům zachránil sezonu. Nejenže dvakrát zblízka umravnil švédského útočníka Kulusevského, ale hlavně pravou nohou vyrazil exkluzivní nájezd korejského kapitána Sona.

Ano, to byl přesně ten moment, po kterém trenér Guardiola šokovaně padl na záda: „Neuvěřitelné. Jeden na jednoho. Stefan je jeden z nejlepších brankářů, na které jsem v životě narazil. Klasická německá mentalita, která velí: Zůstaň stát, nechoď zbytečně dolů.“

Zoufalý Pep Guradiola, trenér Manchesteru City, padá na zem ve chvíli, kdy se soupeři z Tottenhamu řítí do šance.

Mohutně vyhlížející Ortega - jak už napovídá jeho příjmení - není echt Němec, jeho táta je Španěl. Nicméně junior se v listopadu 1992 narodil v Hofgeismaru uprostřed Německa. Dosud nejlepší štaci prožil v Bielefeldu, kde si ho před třemi lety vyhlédla Slavia. Přestup nevyšel, zato rok poté, co Bielefeld sestupoval, dostal Ortega coby zkušený náhradník laso z Manchesteru.

I když chytá opravdu jen zřídka, v neděli může být podruhé anglickým mistrem.