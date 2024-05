Zvláštní rozchod, který zanechal spoustu otázek. Kudy dál, Chelsea?

Nečekalo se, že další z nich přijde zrovna teď. V úterý večer se anglickými médii rozšířila zpráva, že se Chelsea s dvaapadesátiletým argentinským koučem dohodla na ukončení spolupráce. Obě strany si záhy vyměnily ještě zdvořilostní fráze.

„Děkujeme za tvou práci, Mauricio!“

„Věřím, že Chelsea je nyní v dobré pozici, aby se mohla dál rozvíjet jak doma, tak na kontinentu.“

Nejen příznivci modrého klubu však dumají, co bude dál. Evropa se mezitím těší na velké stěhování trenérů, neboť bez šéfa pro příští sezonu je po Bayernu, Juventusu, AC Milán, Neapoli či Feyenoordu další obří značka.

Během pár hodin se vyjasnilo, že případný návrat volných trenérů Josého Mourinha či Thomase Tuchela, jenž v Londýně končil už v éře současných vlastníků, aktuálně nepřipadá v úvahu.

Chelsea prý podle insiderů v britských redakcích pokukuje spíš po mladším energickém manažerovi typu Rúbena Amorima ze Sportingu Lisabon, Vincenta Kompanyho ze sestupujícího Burnley, Thomase Franka z Brentfordu či Kierana McKenny, který během uplynulých dvou sezon dostal Ipswich Town i s českým gólmanem Václavem Hladkým z třetí ligy do Premier League...

Volný je také Roberto De Zerbi, jenž končí v Brightonu a mohl by představitelům Chelsea naplnit představu o atraktivním, leč velmi riskantním herním projevu.

Ne, změna v Chelsea se v téhle fázi opravdu spíš nečekala. A v posledních týdnech, kdy Pochettinova parta po mocném finiši vyjela ze středu tabulky až na šestou příčku, takže ji čeká letní účast v play off Konferenční ligy, už tuplem ne.

Ač tým po cestě prožil spoustu karambolů, ve finále vlastně sázka na Pochettina, trenéra-budovatele, dávala smysl. Pod rukama mu bujel nejmladší kádr Premier League, a tak bylo od prvního dne jasné, že úspěch se přece nedostaví hned.

Když vedení Chelsea, kterou řídí americký byznysmen Todd Boehly, Pochettina loni v létě oslovilo, měly se obě strany shodnout na tom, že je před nimi dlouhodobá cesta. Dle původní vize měl Pochettino připravit tým tak, aby byl konkurenceschopný ve chvíli, kdy Anglii po Jürgenu Kloppovi opustí také Pep Guardiola, kouč Manchesteru City.

Místo toho nyní Chelsea hledá už osmnáctého trenéra od roku 2004, což je extrém, který svou notorickou netrpělivostí nastavil ještě předchozí majitel Roman Abramovič. Boehly a jeho lidé jako by se mu v tomto ohledu chtěli vyrovnat.

Jak jinak si vysvětlit jejich poslední krok?

I když v různých fázích sezony po Pochettinově hlavě volala i značná část fanoušků, v posledních týdnech i oni uznali: „Konečně jdeme správným směrem!“

Po výprasku 0:5 na hřišti rozjetého Arsenalu, kde týmu scházel ofenzivní fantom Cole Palmer, Chelsea zapsala pět výher a jednu remízu, čímž v závěru sezony zachránila, co zachránit mohla. Navzdory občasným výstřelkům, jako byla třeba dubnová hádka o penaltu v domácím utkání s Evertonem, měl mít navíc Pochettino u mladých hráčů respekt.

Progres byl znatelný i v číslech, protože Chelsea získala po Manchesteru City, Arsenalu a Liverpoolu v aktuálním kalendářním roce nejvíc bodů. Jenže šéfové si podle anglických médií na posezonním hodnocení vyzobali z datových analýz hlavně negativa, jako bylo opakované neproměňování velkých šancí, slabé standardky a výkyvy formy, ke kterým je však každý nezkušený tým logicky náchylný.

Je až neuvěřitelné, že po plánovaném odchodu devětatřicetiletého brazilského stopera Thiaga Silvy zůstane v nejužším kádru jen jeden hráč starší šestadvaceti let – Raheem Sterling.

Chelsea tak dál čeká na to, až se naplno projeví mohutné miliardové investice do kádru, jež v posledních sezonách nejvíc zosobňují pánové Enzo Fernández, Moisés Caicedo nebo Mychajlo Mudryk. Je fakt, že nebýt vychvalovaného Palmera, který mužstvo po svém příchodu z Manchesteru City nebývale rozsvítil a do posledních kol se dokonce přetahoval s Erlingem Haalandem o Zlatou kopačku pro nejlepšího střelce, možná by Pochettino skončil mnohem dřív.

Jenže: bude v této fázi jeho odchod skutečně správným řešením?

V průběhu minulého ročníku Boehly a spol. vyhodili nejdřív zmiňovaného německého kouče Tuchela a poté i Grahama Pottera, kterému o pár měsíců dřív připravili pětiletý kontrakt. Sezonu pak tým dokodrcal pod vedením Franka Lamparda.

Projekt Pochettino dával následně smysl z mnoha úhlů pohledu: dlouhodobá práce a rozvoj mladších talentovaných hráčů (příklad Tottenhamu) argentinskému kouči seděla vždy víc než práce s hotovými hvězdami (příklad Paris St. Germain). Díky zlepšeným výsledkům navíc i před novináři v posledních týdnech působil mnohem uvolněněji.

Přesto si sem tam neodpustil narážku, kterou pak rád nechal interpretovat ostatní. Před pár týdny třeba pronesl: „Média neustále zajímá, jestli je klub spokojený se svým trenérem. Ale co naopak?“

Možná si prostě jen trenér a jeho nadřízení představovali vzájemnou spolupráci a budoucí vizi jinak. Oficiálně však zatím nikdo konkrétní důvody rozchodu neozřejmil, protože klubové oznámení obsahuje pouze krátká poděkování.

I proto je krajně nejisté, kudy Chelsea vykročí dál.