Říkali mu Harry. Potterův konec: hazard místo stability. Kdo se do Chelsea požene?

Ani bývalý ruský majitel Roman Abramovič, který měl v Chelsea za necelé dvě dekády hned třináct manažerů – a z toho některé opakovaně, nikdy nevyhodil dva hlavní trenéry v průběhu jediné sezony.

Todd Boehly, jeho americký nástupce, to za necelý rok ve funkci už „zvládl“.

V září se i kvůli vzájemné animozitě a rozporům rozešel s Thomasem Tuchelem, jenž nedlouho předtím dovedl Chelsea k senzačnímu triumfu v Lize mistrů. Teď po sedmi měsících odvolal i Grahama Pottera, kterého na podzim draze vykupoval z Brightonu a hodlal okolo něj vystavět novou a hlavně stabilnější éru klubu.

Jak tohle rozhodnutí číst?

Jako jednoznačné přiznání vlastní chyby.

Jako ztrátu trpělivosti.

Jako další krok do neznáma.

Chelsea aktuálně neví, co bude dál. Jen těžko si však může dovolit další trenérský omyl.

Pečlivě sonduje trh, kde se po nedávném vyhazovu z Bayernu objevil například Julian Nagelsmann, pětatřicetiletý úkaz z Německa.

Už delší čas je volný i Mauricio Pochettino, kterého ovšem srdce potáhne spíš na pomoc londýnskému rivalovi Tottenhamu, kde už v minulosti působil. Co další jména? Luis Enrique, naposledy trenér španělské reprezentace, nebo Rúben Amorim, kterého by však jakýkoli zájemce musel vykoupit z jeho současného angažmá v portugalském Sportingu.

Buďte si jistí, že v Chelsea budou nyní mimořádně opatrní.

Sami nejlépe ví, že drahá sázka na Pottera se krutě nepovedla a že další krok musí být rozvážný a promyšlený, nikoli impulzivní.

Také proto není podle zpráv z Anglie vyloučené, že na lavičce vydrží déle nepříliš známý provizorní kouč Bruno Saltor, někdejší obránce Brightonu a Potterův asistent.

Fotbalová karavana totiž nezastavuje, Chelsea čeká pět zápasů v následujících patnácti dnech – první už v úterý večer doma s Liverpoolem – a na velké otřesy rozhodně není prostor.

Ostatně i Potter do jisté míry narazil na to, že do práce na Stamford Bridge skočil bez předchozí přípravy; sám navíc dost možná přecenil i vlastní síly.

Loni na podzim to nebyla velká změna pouze pro něj, ale také pro samotnou Chelsea.

Ta v minulosti jen výjimečně brala na lavičku neokoukanou tvář, všichni trenéři v éře oligarchy Abramoviče naopak patřili mezi elitu. Server The Athletic spočítal, že dohromady na různých štacích získali čtyřicet domácích trofejí, dvaadvacet kontinentálních, pět titulů na MS klubů a jeden pohár pro mistra světa.

Možná i proto se Potter, který se z řady vymykal, neboť působil výhradně v menších klubech a vyhrál pouze švédský pohár s Östersundem, cítil nesvůj.

Až příliš okatě a nepřirozeně se do nové role snažil vpravit, změnil styl oblékání, fanoušky nepřesvědčil komunikací a dostatečný respekt si nevybudoval ani mezi hráči. Někteří mu prý za zády říkali „Harry“ nebo „Bradavice“, což měl být odkaz na slavnou postavu jmenovce Harryho Pottera z knižní série od spisovatelky J. K. Rowlingové. Když na něj potom novináři kvůli nedostatečným výkonům a výsledkům pálili nepříjemné otázky, postěžoval si: „Tohle je nejtěžší fotbalový džob na světě.“

Pod rukama mu bobtnal kádr, do kterého za rekordní částky přicházeli další a další nováčci, kteří však tápající mužstvo z krize nevytrhli. Argentinský mistr světa Fernández či ukrajinský zázrak Mudryk, dvě nejdražší akvizice, zapadli do průměru, portugalský reprezentant Felix si zavařil červenou kartou při debutu.

Je otázka, na kolika příchodech se Potter vlastně podílel. Měl vůbec při výběru nových posil nějaké slovo? Podle insiderů s hráči každopádně nesmyslně šiboval, někteří prý ani neměli místo v kabině a Potter z mnoha důvodů postupně ztrácel jejich podporu, jakkoli ho američtí šéfové dlouho přesvědčovali o opaku.

Když Pottera v září s celým štábem za více než 20 milionů liber vykoupili z Brightonu, představili mu vizi i příklad baseballových LA Dodgers, na něž má Boehly z pozice investora také vliv. Tamnímu trenérovi dali pět sezon na budování mužstva, které následně slavilo titul ve Světové sérii MLB.

I Potter dostal v Chelsea pětiletý kontrakt, přes noc se stal jedním z nejlépe placených manažerů světa, jenže důvěra v jeho schopnosti zejména po Novém roce postupně vyprchala.

Chelsea se propadla do druhé poloviny tabulky a Potter je po sedmi měsících bez práce.

Svou životní příležitost promrhal. Velký klub, po kterém toužil, ho sebral, zmuchlal, odhodil.

Podobně v minulosti dopadl i David Moyes, jenž se po úspěšných letech v Evertonu uvařil v Manchesteru United, kde v roce 2013 nahradil nedotknutelného Sira Alexe Fergusona a pošramocenou reputaci získával zpátky dlouhé roky.

Pottera zřejmě čeká něco podobného.

S Chelsea měl nejnižší procentuální úspěšnost výher ze všech trenérů za posledních třicet let, z celkových jednatřiceti utkání jich vyhrál jen dvanáct a v lize z dvaadvaceti dokonce jen sedm, což je zoufalá bilance.

O to důležitější je, aby se Chelsea do dalšího trenéra opravdu trefila.

Favoritem podle všech dostupných indicií zůstává Nagelsmann, byť ani on nemá z prvního velkého klubu v kariéře zrovna nejlepší reference. S Bayernem se před dvěma týdny nerozešel v dobrém i přesto, že je tým ve čtvrtfinále Ligy mistrů a zůstával hlavním kandidátem na vítězství v ní i v domácí soutěži.

Je proto na místě se ptát, jestli se podobný scénář nemůže opakovat

Nagelsmann by navíc určitě dost jasně formuloval vlastní požadavky, protože s kádrem, kde je převis útočníků a krajních ofenzivních hráčů, bude potřeba pracovat a částečně ho přebudovat. A žádný trenér by si nepřál, aby jej v polovině bolestného procesu, který musí nastat, vyhodili pro ztrátu důvěry a špatné výsledky.

„Přístup ve stylu Vítej a padej, který razil Abramovič, sice Chelsea v průběhu let přinesl úspěchy a trofeje, ale je taky důvodem proč klub nikdy nezískal manažera typu Pepa Guardioly nebo Jürgena Kloppa,“ trefně popisuje novinář Simon Johnson v komentáři pro The Athletic.

Změnit se to zatím nepovedlo ani Boehlymu, který místo avizované stabilizace klub během prvních měsíců ještě více rozkýval – podaří se ho znovu ukotvit?

Financemi, zázemím i věhlasem patří Chelsea pořád do světové špičky, i garance elementárních jistot ovšem může být pro trenéry při rozhodování důležitý faktor. Žádný z nich se přece nechce znemožnit podobně jako Potter.