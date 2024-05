Haló, volá Manchester! City představují nový dres, vzorem telefonní předvolba

Nově představený trikot přinesl štěstí. Po jeho uvedení domácí v neděli porazili 3:1 West Ham a s dvoubodovým náskokem znovu ovládli anglickou Premier League. Pro klub má dres ale ještě jiný význam.

Manchesterské 0161 pro jeho obyvatele znamená víc než jen telefonní předvolbu. Číslo je často k vidění na sloupech veřejného osvětlení, na oblečení fanoušků nebo dokonce na jejich tetování. Vyjadřuje příslušnost k místu původu, ať se jeho nositel nachází kdekoli na světě.

I proto dostalo číslo důležitou roli: je vetkané do nápadných lemů domácích dresů. Má nabádat fanoušky klubu z celého světa, aby ho nosili a užívali si jeho původ. Ať už se nacházejí kdekoli.

Ve videu při představení nových domácích dresů i tamní kultury se objevil manchesterský rapper Mikey Taylor (Tays), který ke klipu složil a nazpíval soundtrack.

„Pro mě jako fanouška City bylo splněným snem napsat a zahrát skladbu pro prezentaci nových dresů, které jsou oslavou čísla 0161 a toho, co znamená být pravý Mancunian. Líbí se mi, jak je číslo zapracováno do designu dresu – nenásilně, ale viditelně připomíná, co pro město znamená. Doufám, že si fanoušci na celém světě můj track vezmou za svůj, a nemůžu se dočkat, až tým v nových dresech vyrazí na hřiště,“ řekl Tays ke svému dílu.

Marco Müller, ředitel úseku Teamsport Apparel společnosti Puma, k tomu uvedl: „Dresy krásně zosobňují, co to znamená být Mancunian a fanoušek Manchesteru City. Vyrobili jsme pro klub už náš šestý domácí dres a jsme hrdí na to, že můžeme jeho designem opět ukázat, co znamená být fanoušky. Ať už jsou přímo z Manchesteru, nebo odkudkoli z celého světa, všichni klub milují stejně, a právě to chceme novým dresem oslavit.“

„Od příští sezony se naše klubové repliky dresů poprvé vyrábějí s využitím iniciativy RE:FIBRE, díky níž se z tohoto materiálu vyrobily už více než tři miliony oděvů pro 35 různých klubů. To umožňuje ekologičtější a udržitelnější způsob výroby fotbalových dresů,“ dodal Müller.