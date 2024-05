Po příští sezoně spíš odejdu, než zůstanu. Guardiola zvažuje konec v City

„Spíž odejdu, než zůstanu. Už jsem tu osm let,“ řekl Guardiola ve vysílání televize Sky Sports. „Už když jsme loni vyhráli v Istanbulu finále Ligy mistrů, říkal jsem si: ‚Co tu ještě dělám?‘ Je hotovo, už nic dalšího nezbývá,“ doplnil třiapadesátiletý trenér.

Citizens od roku 2016 dovedl k šesti titulům a triumfu v Champions League. Po příští sezoně mu vyprší smlouva.

Úspěšnější než Guardiola je v Anglii pouze legendární Alex Ferguson, jenž s Manchesterem United získal 13 ligových titulů během 28 let. Španěl nicméně v roce 2019 slavil se City historický domácí treble, loni zase kromě ligy a FA Cupu ovládl i Ligu mistrů. A čtyři tituly za sebou je rovněž anglické maximum.

„Momentálně nedokážu říct, jakou přesně mám motivaci pokračovat. Bývá to složité, když jste už dosáhli všeho,“ řekl někdejší defenzivní záložník Guardiola. „Mám tu ještě smlouvu, jsem tady a užívám si to. Někdy jsem trochu unavený, ale jindy mě to baví,“ doplnil bývalý kouč Barcelony a Bayernu Mnichov.

„Kdyby mi někdo na začátku řekl, že získáme šest titulů během sedmi sezon, odvětil bych mu, že je blázen, protože to není možné,“ uzavřel jeden z nejúspěšnějších trenérů fotbalové historie na klubové scéně.