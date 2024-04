Jako malé děti. Hvězdy Chelsea se hádaly o penaltu a trenér zuřil: Ostuda!

63e minute de jeu, penalty pour Chelsea qui mène déjà 4-0, Jackson et Madueke…



« Le tireur c’est Palmer. On ne peut pas se comporter comme des enfants. C’est une honte. C’est inacceptable. Si on veut être une grande équipe, ça doit changer » (Pochettino)

https://t.co/kCGggSmrtR