Budou šachy ve vládě, vypadne Petříček? Nabídku jsem nedostal, říká Birke

„Nebudu to vůbec komentovat, žádnou nabídku jsem nedostal,“ odvětil poslanec ČSSD Jan Birke na dotaz iDNES.cz, zda bude novým ministrem kultury.

„Pozici ve vládě nemá jistou žádný ministr, nehodlám dát jakémukoli ministrovi bianko šek, že tam vydrží do voleb,“ odvětil Hamáček na dotaz iDNES.cz, zda navrhne premiérovi Andreji Babišovi nějaké změny na pozicích ministrů za sociální demokracii.



„Ujišťuji vás, že já a můj tým ze strany oranžovou „topku“ neuděláme. Ale už nebudeme ani trapné, oranžové béčko Babišova hnutí ANO. Proto s ANO po volbách už nikdy. Jen hlupák by po třetí opakoval stejné chyby a vlezl do té samé řeky,“ řekl delegátům sjezdu ČSSD ministr zahraničí Tomáš Petříček.



Premiér Babiš dotaz iDNES.cz, jak vidí Petříčkovu pozici v jeho vládě ještě do voleb, když šéf diplomacie řekl, že po volbách s ANO nikdy, nechal bez odpovědi.

Prezident Miloš Zeman si řekl o Petříčkovu hlavu přesně před měsícem. „Názor prezidenta znám, není to nic nového. Beru to na vědomí, to je však vše, co k tomu mohu říct,“ uvedl tehdy premiér Babiš.



Petříček označil Zemanův tlak na jeho výměnu tomu, že není nakloněn ruským zájmům v Česku. „Chápu to tak, že jsem trnem v oku proto, že upozorňuji na bezpečnostní rizika tendru na dostavbu Dukovan a odmítám očkování lidí necertifikovanými ruskými či čínskými vakcínami. Za svou prací si stojím a výměny ve vládě jsou jasně dány koaliční smlouvou,“ řekl už tehdy iDNES.cz Petříček.

Varováním pro něj ale může být, že Zeman požadoval také výměnu ministra zdravotnictví Jana Blatného, protože odmítal jeho tlak na výjimku pro ruskou vakcínu Sputnik V, když nebude schválena Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA). Blatný padl tento týden. Babiš si jako jeho nástupce vybral Petra Arenbergera, který je tak v Česku už čtvrtým ministrem zdravotnictví od doby začátku pandemie covid-19.