Prezident Zeman bude týden mlčet, než se vyjádří k Vrběticím

„Prezident republiky byl o případu informován panem předsedou vlády i panem vicepremiérem v průběhu soboty. Prezident republiky tedy veškeré informace má k dispozici. Nejvyšší ústavní činitelé postupují v součinnosti,“ uvedl v sobotu hradní mluvčí Jiří Ovčáček na Twitteru. Stejnou odpověď poskytl i na dotazy novinářů.



Jiné vyjádření k celé věci Hrad ještě nevydal. A nějakou dobu ani nevydá. „Širší vyjádření zazní v neděli 25. dubna v pořadu Partie (pořad televize Prima, pozn. red.),“ uvedl Ovčáček na dotaz redakce iDNES.cz.

To však kritizují opoziční politici. „Tak to je fofr... Shrňme si to: včera – byl jsem informován, reakce 0. Dnes – vyjádřím se za týden, reakce 0. Takto se chová hlava státu? Rád bych mu připomněl, že je stále prezidentem suverénního státu a ne ruské gubernie,“ uvedl třeba poslanec a bývalý předseda lidovců Marek Výborný.

Podobně reagoval třeba i místopředseda Starostů a nezávislých Petr Gazdík. „Prezident Miloš Zeman dnes svým ohlášeným mlčením potvrdil, že skutky není hlavou České republiky, ale agentem nepřátelské velmoci,“ napsal na Twitteru.

S tím souhlasí i předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. „Já bych řekla, že tímhle odkladem okamžitého prohlášení už se vlastně vyjádřil. (P)rezident dlouhodobě ruské zájmy na našem území prosazuje. Ústavní žaloba na prezidenta má další bod,“ uvedla.

„Vyjádření prezidenta, k Vrběticím příští neděli, není to zbytečně brzy?

Je neuvěřitelné, s jakou pomalostí a nechutí se náš prezident staví za naši zemi, bezpečnost a naše zájmy! Čekal bych od prezidenta jasné oficiální vyjádření a například dnes večer mimořádný projev k národu!“ napsal zase předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.



Premiér Andrej Babiš v sobotu oznámil, že české bezpečnostní složky mají důvodné podezření, že do ničivého výbuchu muničního areálu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby. Na mimořádné tiskové konferenci prohlásil, že Česko je svrchovaný stát a musí na toto bezprecedentní zjištění reagovat.



Česko kvůli tomu vyhostí 18 pracovníků ruského velvyslanectví v Praze, kteří byli identifikováni jako členové ruských zpravodajských služeb. Česko musí opustit do 48 hodin, řekl vicepremiér, ministr vnitra a pověřený ministr zahraničí Jan Hamáček. Ruští politici v prvních reakcích označili tvrzení českých vládních politiků za absurdní a očekávají odvetné kroky vůči českým diplomatům.