Hamáček musí říct, kdy se o Rusech ve Vrběticích dozvěděl, říká Pekarová

„Pokud pan Petříček říká, že tu informaci měl, tak buď lže on, nebo pan vicepremiér. Spíše se přikláním k tomu, že lže pan Hamáček. Musí to vysvětlit. Tu informaci musel získat jako dočasný šéf diplomacie hned poté, co vyhodil pana Petříčka z vlády“ tvrdí Pekarová.

Petříček v neděli pro Deník N uvedl, že informaci o ruském zapojení do výbuchu ve Vrběticích mělo ministerstvo zahraničí delší dobu. To Hamáčka evidentně překvapilo. V reakci na Petříčkovo vyjádření uvedl, že hodlá podat trestní oznámení na neznámého pachatele kvůli ohrožení utajované skutečnosti.

Ministr obchodu, průmyslu a dopravy Karel Havlíček, který je mimo jiné členem Bezpečnostní rady státu, v Partii uvedl, že se o účasti ruských agentů ve Vrběticích dozvěděl jen několik minut před sobotní tiskovou konferencí premiéra. „Tyto informace jsem dříve neměl, neřešila to ani Bezpečnostní rada státu,“ vysvětlil Havlíček.



Hamáčka se v debatě zastal bývalý místopředseda ČSSD Ondřej Veselý, který přiznal, že sám měl náznaky informací ještě před sobotní tiskovou konferencí v Černínském paláci. „Pan vicepremiér měl informaci, ale nebyla ucelená. Nevím, kdy získal kompletní přehled. Nemyslím si, že by jinak plánoval cestu, kdyby to věděl,“ řekl Veselý.

Ruskou účast u výbuchu označil za největší zásah cizí země na území Česka od sovětské okupace roku 1968. „Je to akt, který se de facto rovná vyhlášení války. Tomu odpovídá i reakce vlády (vyhostila 18 ruských diplomatů, pozn. red.), běžně se vyhošťuje jen pár velvyslanců. Když to posvětil i pan prezident, tak důkazy musí být přesvědčivé.“

Rosatom nejspíš nebude v tendru na Dukovany

Ruská státní společnost Rosatom kvůli novým informacím nejspíš nebude přizvána do tendru na dostavbu jaderné elektrárny v Dukovanech. Představovalo by to bezpečnostní riziko. „Pokud se informace potvrdí, nedovedu si představit, že by se Rosatom do tendru dostal,“ řekl vicepremiér Havlíček.

„Nepozval bych je ani do tendru na výrobu cementu,“ komentoval v debatě účast Rosatomu místopředseda zahraničního výboru Jaroslav Bžoch. Podle Havlíčka bude nicméně o konkrétní podobě tendru rozhodovat až příští vláda.



„Česko není pod tlakem. Smlouva mezi státem a společností ČEZ je dobře připraveny, vláda může kdykoliv zatáhnout za záchranou brzdu a kohokoliv z tendru vyřadit,“ vysvětlil Havlíček s tím, že tak příští vláda ani nemusí Rosatom do tendru vůbec přizvat.

Luzar: Nevyvolávejme protiruské nálady

Komunistický poslanec Leo Luzar na rozdíl od ostatních účastníků debaty nechtěl zatím dělat závěry. „Nemáme zatím žádné informace, nikdo nic neví. Dozvěděli jsme se jen, že existuje důvodné podezření. Vrcholní politici tu vyzývají k tvrdé reakci. Nepřeji si, aby se tu vyvolávali protiruské nálady, nemáme informace,“ řekl v Partii poslanec KSČM.

Podle Pekarové Adamové se jedná o akt státního terorismu. „Zemřeli přitom lidé a je zázrak, že byli jen dva. Museli se opakovaně evakuovat tisíce lidí. Na místě je zcela razantní reakce. Osmnáct vyhoštěných agentů nepovažuju za razantní odpověd.“

Podle Bžocha žádný cizí stát nemá právo, aby zasahoval na území Česka. „Je to závažné a bezprecedentní,“ poznamenal. Vicepremiér Havlíček označil ruský zásah ve Vrběticích za nepřijatelný. „Nesmíme to ani na vteřinu připustit. Indície jsou velmi vážné, nemám důvod pochybovat, že to tak bylo,“ doplnil.