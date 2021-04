Rusové chystají vyhoštění českých diplomatů, počet zatím není znám

„Standardním postupem je reciprocita. To znamená, že my očekáváme, že bude z Ruské federace vyhoštěn obdobný počet našich pracovníků,“ řekl Hamáček s tím, že česká diplomacie již podnikla všechny kroky, aby na to byla připravena.

O věci s předstihem zpravil velvyslance České republiky v Rusku Vítězslava Pivoňku. Ten byl ve středu v Praze.

„V těchto chvílích již probíhá komunikace mezi ruskou stranou a Ministerstvem zahraničních věcí ČR a ty informace postupně z ruské strany přicházejí,“ řekl Hamáček, který je nyní pověřeným ministrem zahraničí. „Tu číslovku ještě ne, ale to, že již Rusové přistoupili k přípravě vyhoštění, to potvrdit mohu,“ odpověděl na dotaz, jestli již může potvrdit reciproční vyhoštění osmnácti českých diplomatů.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová už v sobotu uvedla, že „Česká republika dobře ví, jaké důsledky může po vyhoštění 18 ruských diplomatů očekávat. Praha dobře ví, co bude následovat po takovýchto fintách,“ řekla.

„Musíme být připraveni na to, že Rusové zareagují. Samozřejmě by bylo logičtější, kdyby při té reakci vzali v potaz velikost naší ambasády a jejich, nicméně je to věc, kterou si rozhoduje ruská strana, a my s ní budeme muset nějak pracovat. Vzhledem k tomu, že jsme věděli, že k tomu přistoupí, jsme se na to připravili,“ řekl Hamáček.



Rusko má v ČR dlouhodobě vysoký počet diplomatů

Na ruské ambasádě v Česku je dlouhodobě nasazený velký počet pracovníků. Loni to bylo 135 lidí. Pro srovnání, velvyslanectví USA má v ČR 72 zaměstnanců, Německo 26.

Podle Hamáčka je ale číslo osmnáct vyhoštěných diplomatů vysoké. „Myslím, že do jisté míry ten počet spoustu lidí překvapil svou razancí. Vyhostili jsme všechny, o kterých naše služby mohou prokázat jejich příslušnost k těm dvěma ruským tajným službám. De facto jsme rozbili obě rezidentury a to je takový zásah do zpravodajských operací, že se z toho doufejme dlouho nevzpamatují,“ řekl s tím, že vláda postupovala podle doporučení bezpečnostních služeb.

Připustil, že pokud by Rusko zareagovalo disproporčně, bylo by možné počty ještě snižovat. „Pokud by se stalo, že mezi těmi, kteří budou vyzváni k opuštění Ruské federace, bude i český velvyslanec, museli bychom reagovat dál,“ řekl s tím, že k tomu ovšem ještě nedošlo.

Ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky Rudolf Jindrák řekl Radiožurnálu, že nepamatuje tak vysoký počet vyhoštěných diplomatů. „Teď se dá očekávat, že bude vyhoštěno 18 českých diplomatů z Ruska. Netroufal bych si teď říct, jak to dopadne,“ řekl Jindrák. Podle něj není vyloučeno uzavření české ambasády v Rusku. „Jsme v nějaké diplomatické válce, ale zatím nevypovídáme diplomatické styky,“ dodal.

Podle něj ale není takový krok v zájmu Ruska. Poukázal přitom na vysoké počty tamních studentů, kteří žijí v České republice.

Premiér Andrej Babiš v sobotu oznámil, že české bezpečnostní složky mají důvodné podezření, že do ničivého výbuchu muničního areálu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby. Na mimořádné tiskové konferenci prohlásil, že Česko je svrchovaný stát a musí na toto bezprecedentní zjištění reagovat.



Česko kvůli tomu vyhostí 18 pracovníků ruského velvyslanectví v Praze, kteří byli identifikováni jako členové ruských zpravodajských služeb. Česko musí opustit do 48 hodin, řekl vicepremiér, ministr vnitra a pověřený ministr zahraničí Jan Hamáček. Ruští politici v prvních reakcích označili tvrzení českých vládních politiků za absurdní.