Rusové ztratí kvůli Vrběticím šanci na Dukovany, vláda odtajní materiál BIS

Ruské firmy by se podle Hamáčka neměly účastnit stavby nového bloku v Dukovanech ani jako členové konsorcia spolu s jinou firmou. Hamáček to dnes řekl v pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi.

Česká republika měla v příštích dnech rozeslat možný zájemcům o stavbu Dukovan bezpečnostní dotazník. „Asi mohu říci, že nevím, co bych do toho dotazníku pro Ruskou federaci měl napsat vzhledem k tomu, co se tady včera stalo,“ řekl Hamáček.



I podle Havlíčka je velmi málo pravděpodobné, že by se Rosatom účastnil tendru na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany.

„Nejsme pod časovým tlakem. Máme dobře připravenou smlouva mezi státem a ČEZ a vláda může kdykoliv zatáhnout za bezpečnostní brzdu. Vláda může udělat to, že Rosatom nepřizve do bezpečnostního posouzení,“ uvedl Havlíček v pořadu Partie v televizích Prima a CNN Prima News.

„Pokud se potvrdí to, co je velice pravděpodobné, nedovedu si představit, že by k posouzení byl Rosatom přizván. Z mého pohledu je nepravděpodobné, že by se Rosatom pustil do bezpečnostního posouzení,“ dodal Havlíček.

Důvodem je to, s čím v sobotu večer přišli premiér Andrej Babiš a ministr vnitra Jan Hamáček pověřený i řízením ministerstva zahraničí. Policie a tajné služby mají totiž důvodné podezření, že do výbuchu skladu výbušnin ve Vrběticích v roce 2014 byli zapojeni příslušníci ruské vojenské služby GRU. Česko proto vyhostí 18 pracovníků ruské ambasády, kteří byli identifikováni jako členové ruských tajných služeb.

Vyřazení Rusů, stejně jako Číňanů, z tendru na Dukovany, dlouhodobě požaduje pravicová opozice, právě kvůli bezpečnostním rizikům pro Českou republiku, jak na ně upozorňují vládu i tajné služby.

Vláda si přizve na jednání šéfa BIS Koudelku

Případ Vrbětice projedná podle premiéra Babiše vláda v pondělí za účasti šéfa Bezpečnostní informační služby Michala Koudelku a bude podle Babiše i odtajněn materiál, na jehož základě se vláda rozhodla ruské diplomaty vypovědět.

Andrej Babiš @AndrejBabis Případ Vrbětice projedná vláda zítra za účasti bezpečnostních složek. https://t.co/NF0823GAyu oblíbit odpovědět

Dukovany Rusům by prohloubily naši závislost

Bývalý šéf vojenské rozvědky Andor Šándor řekl v Partii na Primě, že kdyby zakázku na stavbu nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany získal ruský Rosatom, jen by to prohloubilo závislost České republiky na Rusku.

„Stejně jsme z 90 procent závislí na dodávkách plynu a ropy z Ruska. Tohle by jen prohloubilo naši závislost na Rusku. A jsem přesvědčen, že tu je potřeba spíše snižovat,“ řčk Šándor.



„To, co se stalo, je útok na svrchovanost Česka a mělo to lidi varovat a nemůže se to dále rozšiřovat tím, že budeme oslovovat Rosatom k dostavbě Dukovan,“ prohlásil bývalý šéf vojenské rozvědky.

„Měli jsme k tomu přistoupit principiálně a říct ruské straně, že máme velké výhrady k tomu, jak se chová ke svým sousedům, například teď k Ukrajině, a proto nemůže být součástí tendru na dostavbu naší jaderné elektrárny. Snaha být za každou cenu neutrální nás ve svém důsledku vede k tomu, že jsme více zranitelní,“ řekl Jiří Šedivý, bývalý náčelník generálního štábu armády ČR.