Snižme počet ruských "diplomatů" v Praze také na pět, žádá opozice

„Jestliže nám Rusko vyhostí diplomaty tak, že nám jich v Moskvě zůstane pouze 5, pak jsem pro snížení počtu ruských „diplomatů“ v Praze na stejnou úroveň. Nemá smysl dál hrát podivnou hru na kamarádství tak vzývanou Hradem a některými vládními činiteli v posledních letech,“ napsall na Twitteru šéf STAN Vít Rakušan.

Rusové nám vyhostí 20 osob, z toho 16 diplomatů. Zůstane 5 diplomatů. A do 24 hodin. Neměli bychom si to nechat líbit. Chovají se k nám jako k podřadnému druhu.

18 to by měl být z naší strany jen začátek. Měla by nastat redukce ruské ambasády na 5 diplomatů. — Petr Gazdík (@petrgazdik) April 18, 2021

V podobném duchu zareagovala i předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. „Po vyhoštění 20 českých diplomatů už není na co čekat. To my musíme být tvrdí, Rusové jsou vinni z teroristického útoku a ještě jsou ublíženi.Vláda by měla vyhostit všechny ruské ‚diplomaty‘ a důrazně vysvětlit Rusům, že už budeme fungovat jen ve stavu 1 ku 1,“ uvedla.



„Rusové se vyhoštěním 20 našich diplomatů, včetně zástupce velvyslance, rozhodli celou situaci dále vyhrotit. Z naší strany musí následovat jediný krok - výrazné početní omezení ruské ambasády v Praze,“ přitaká senátor Jiří Drahoš.



