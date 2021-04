Armádní experti: Ruská technika musí po Vrběticích pryč, Moskva v ní má páku

„Mělo by to pro nás být jasným signálem zbavit se nebo alespoň výrazně omezit závislost na Rusku ve všem, co pro naši republiku má strategický význam. Současné Rusko není zemí, které můžeme důvěřovat a která nás respektuje jako suverénní zemi,“ uvedl někdejší šéf Vojenského výboru NATO a bývalý náčelník generálního štábu Petr Pavel.

Skutečnost, že i přes řadu modernizačních projektů čeští vojáci stále jezdí v ruských bojových vozidlech, létají v ruských vrtulnících nebo střeží nebe s ruskými protivzdušnými raketovými systémy a radary, by podle něj i dalších odborníků mohla velmi záhy představovat pro obranyschopnost Česka neřešitelný až kritický problém.

Zvlášť s očekávaným dalším prudkým zhoršení vztahů s Moskvou. Ve vojenské technice, která v české armádě ještě slouží, má totiž svým způsobem určitou páku pro další stupňování tlaku vůči Česku.

Bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý připomněl konkrétně třeba vrtulníky. „Stačí, aby Rusové zastavili dodávky náhradních dílů nebo nedávaly nezbytné certifikáty pro díly a rázem nám zneschopní vrtulníkové letectvo,“ nastínil jeden z černých scénářů.

Minimálně do roku 2023, kdy mají přijít první objednané kusy nových amerických strojů Venom a Viper, přitom bude armáda na stroje ruské výroby prakticky zcela odkázána. „Uvidíme, jak se budou Rusové chovat v budoucnu. Asi ale musíme počítat s tím, že následující léta budeme mít s Rusy dosti špatné vztahy,“ řekl Šedivý.

Armáda v současnosti provozuje dopravní vrtulníky Mi-8, víceúčelové transportní Mi-17, modernější Mi-171Š a bitevní Mi-24/35.

Šedivý podotkl, že nahrazení ruské a mnohdy ještě sovětské techniky v české armádě je sice dlouhodobým trendem, urychlení je však ve světle posledních událostí na místě. „Zhoršování vztahů přicházelo postupně postupně delší dobu, ale ten trend je nyní podstatně rychlejší,“ varoval. Ze zastaralé ruské techniky zmínil také protivzdušné raketové systémy KUB, přesluhují radary nebo bojová vozidla pěchoty BVP.



Kdo se chová jako nepřítel, je nepřítel

Podle předsedkyně sněmovního výboru pro obranu Jany Černochové (ODS) zbavení závislosti na ruské technice ministerstvo obrany snaží, ale na její vkus pomalu.

„Není potřeba aktu ruského státního terorismu, abychom si to uvědomili. Armádou provozovaná ruská technika je morálně i technicky zastaralá a není interoperabilní. A jestli bychom modernizaci měli urychlit? Jednoznačně. Říkám to již dlouho,” uvedla.

Bezpečnostní expert Ivan Gabal upozornil, že rozkrytím jednoho útoku zdaleka není situace vyřešena a uzavřena. Tato „operace státního terorismu Ruska“ podle jeho slov nespadla z čistého nebe a nebyla osamocená, nýbrž byla součástí širšího úsilí Ruska o destabilizaci České republiky.

Odstranění jakékoliv závislosti na ruské technice by proto mělo být jednou z priorit. „Kdo se k nám chová jako nepřítel, je nepřítel. A není to zdaleka jen Rusko. Svou obranu musíme budovat systematiky a cílevědomě, abychom nebyli za pár let znovu zaskočeni tím, co se v pozadí poklidného života děje,“ dodal.