Reakce ruské strany je silnější, než jsme čekali, komentoval Hamáček

Policie hledá v souvislosti s výbuchy ve skladu dva agenty ruské tajné služby GRU. Jde o ty samé agenty, kteří jsou zapojení i do otravy Sergeje Skripala v anglickém Salisbury. V Česku se nejdříve prokázali ruskými pasy na jména Alexander Petrov a Ruslan Boširov.

Informace o jejich zapojení do explozí vyvolala následný řetězec událostí. Česko kvůli tomu vyhostilo 18 pracovníků ruské ambasády. Rusko v odvetě vyhostilo 20 pracovníků české ambasády, kteří Moskvu musí opustit do pondělní půlnoci. Poletí pro ně český vojenský speciál. I Moskva vypravila zvláštní letadlo.

„Reakce ruské strany je silnější, než jsme čekali. Vyhostili více diplomatů a reakce byla de facto o stupeň výš, protože nejvýše postaveným vyhoštěným diplomatem Česka byl zástupce velvyslance. Pro premiéra Babiše mám připravený návrh našeho dalšího postupu, který ale nejdříve řeknu jemu,“ řekl místopředseda vlády Jan Hamáček. Podle něj je české velvyslanectví v Moskvě prakticky paralyzované.

Jednou z možností, které Hamáček naznačil, je celkové snížení kapacity ruské ambasády v Česku.



Česku vyjádřili podporu slovenský, britský i lotyšský ministr zahraničí nebo Americká ambasáda v Praze. „USA stojí při svém stálém spojenci, Českou republikou. Oceňujeme její významné rozhodnutí přivést Rusko k odpovědnosti za jeho nebezpečné jednání na českém území,“ uvedla zástupkyně amerického velvyslance Jennifer Bachusová.



Reakce spojenců jsou podle Hamáčka potěšující a mohou i od nich přijít další kroky vůči ruských diplomatům.

„Problém je, že se toho stalo hodně. Jde o problémy, které Rusové provedly Spojeným státům, problémy, které udělaly Polsku a kromě toho, že nás tyto státy podporují a pomáhají, tak reagují na svoje bezpečnostní problémy. Takže se dá asi očekávat, že bude probíhat další vlna vyhošťování ruských zpravodajců, která ale nutně nemusí souviset se situací na našem území,“ doplnil Hamáček.



Sedm let vyšetřování

Důležité je podle Hamáčka upřesnit postup, jak bude vláda informovat veřejnost, protože by ruská strana neměla vědět všechno, co Česko o jejich operaci ví. „Dá se logicky čekat, že se bude Rusko bránit. Nemohu ani vyloučit, že se objeví nějaké dokumenty, které se pokusí vyvrátit tuto českou verzi. Je potřeba nezapomínat také na to, že stále probíhá policejní vyšetřován,“ komentoval ministr vnitra a zahraničí Jan Hamáček.



Vedením ministerstva zahraničních věcí je Hamáček jen dočasně pověřený, ve středu by měl být jmenovaný současný náměstek ministerstva vnitra Jakub Kulhánek. I v současné situaci se s tím stále počítá.



„Je odborníkem v oblasti jak pro zahraniční boj, tak v oblasti bezpečnosti. V České republice zná celou bezpečnostní komunitu a v Evropě ty všechny důležité, takže jsem s ním ty věci v rámci jeho kompetencí a prověrek konzultoval. Je v nich zasvěcen a je připraven úřad převzít víceméně okamžitě,“ řekl ke změně na ministerském postu Hamáček.



Muniční sklady explodovaly v roce 2014. První hala 16. října, druhý sklad číslo 12 pak 3. prosince. Důvodem, proč se veřejnost dozvěděla o zapojení ruských agentů až o sedm let později, jsou podle Hamáčka procesní věci.



„K takovému načasování přistoupily orgány činné v trestním řízení. Proběhla šetření, kdy bylo v určitém momentě informováno vedení státu. Je asi evidentní, že taková věc se nedá zrealizovat ze dne na den. Je potřeba přijmout různá opatření ve vztahu k našim lidem zahraničí, kombinovat tuto věc i s ostatními našimi službami, které také mají své zájmy, je potřeba připravit případné technické věci z hlediska chodu ambasád a tak dále,“ vysvětloval Hamáček.



Po potřebných přípravách se čekalo na definitivní potvrzení podložené potřebnými materiály. „Pak jsme k tomu kroku mohli přistoupit. Dříve to nešlo, později také ne, protože jsme nebyli jediní , kdo s tou informací pracoval,“ dodal.

Výbuchy zasáhly 1 319 hektarů půdy, z toho zhruba 341 hektarů přímo v areálu. Následné odklízecí práce trvaly několik let. Podle prvního náměstka policejního prezidenta Martina Vondráška prošlo do roku 2020 policejním pyrotechnikům rukama při ohledání místa činu přes 13 tisíc kusů munice, dalších 1 800 pak při povrchovém sběru.