Česko může ruskou diplomatickou odvetu dorovnat, jsou i jiné možnosti

Česko vyhostilo 18 diplomatů, Rusko odpovědělo tím, že se domů musí vrátit 16 českých diplomatů a 4 pracovníci ambasády v Moskvě bez diplomatického statusu. Znamená to, že českých diplomatů bude v ruské metropoli pět včetně velvyslance. V Praze však budou stále desítky ruských diplomatů.

Vyhošťovací procedury s recipročními opatřeními tak opět zvýraznily velký nepoměr mezi oběma stranami. Členové opozice žádají, aby byl stejný počet diplomatů na obou stranách.

„Po vyhoštění 20 českých diplomatů už není na co čekat. To my musíme být tvrdí, Rusové jsou vinni z teroristického útoku a ještě jsou ublíženi.Vláda by měla vyhostit všechny ruské ‚diplomaty‘ a důrazně vysvětlit Rusům, že už budeme fungovat jen ve stavu 1 ku 1,“ reagovala napříkald předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.



Na ruské ambasádě v Česku je dlouhodobě nasazený velký počet pracovníků. Loni to bylo 135 lidí. V ostatním zemích se počty diplomatů pohybuje okolo desítek lidí.



„Prvoplánově se nabízí ta čísla dorovnat, ale jsou i jiné možnosti,“ řekl Povejšil. „Ruská odpověď v sobě nese nepatrný eskalační potenciál,“ upozornil s tím, že se odpovědí bude česká diplomacie zabývá již dnes nebo v nejbližších dnech.