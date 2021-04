Sedm naštvaných polilo kečupem ruskou ambasádu, Hamáček jde po Petříčkovi

Policie vyšetřuje noční incident u ruské ambasády jako přestupek. Kečup měl symbolizovat krev a připomenout dvě oběti výbuchu v muničním areálu ve Vrběticích, na kterém se podíleli příslušníci ruské tajné služby.

„Na místě jsme ztotožnili sedm osob podezřelých z přestupkového jednání na úseku majetku,“ řekl mluvčí policie Jan Daněk. Všechny podle něj policisté odvezli na místní oddělení. Zásah se obešel bez donucovacích prostředků a bez komplikací. „Policie se věcí bude zabývat,“ dodal.

Hamáček podá trestní oznámení

Vicepremiér Hamáček podle serveru Aktuálně.cz věděl o zapojení Ruska do výbuchu ve Vrběticích již minulý týden, když plánoval cestu do Moskvy, kde chtěl vyjednávat o dodávkách vakcíny Sputnik V. Návštěvu země mu v pátek zatrhl premiér Andrej Babiš.

Podle bezpečnostního experta Tomáše Šmída to mohl být pravý důvod Hamáčkovi chystané cesty do Ruska.

„Neumím si moc představit, že by o takto mezinárodně závažném případu nebyl Jan Hamáček jako vicepremiér a ministr vnitra informován. Nyní tvrdí, že se to dozvěděl v pátek a byl to nakonec i důvod, proč zrušil onu cestu do Moskvy. Já osobně bych mu to ale nevěřil,“ řekl Šmíd v rozhovoru pro iDNES.cz.

Sobotní oznámení o zapojení ruských agentů nepřekvapilo ani bývalého ministra zahraničí Tomáše Petříčka. „Tyto informace jsem už měl dříve k dispozici a postup, který představil premiér Andrej Babiš a vicepremiér Jan Hamáček, odpovídají reakci na takto závažný incident se zapojením tajných služeb,“ řekl Petříček Deníku N.

To Hamáčka evidentně překvapilo. V reakci na Petříčkovo vyjádření uvedl, že hodlá podat trestní oznámení na neznámého pachatele kvůli ohrožení utajované skutečnosti.

Vicepremiér, který je nyní pověřený i řízením ministerstva zahraničí, bude o případu výbuchu muničního areálu ve Vrběticích mluvit v pondělí na zasedání ministrů zahraničí Evropské unie. Čeští velvyslanci při Evropské unii a NATO mají podle jeho instrukcí o kauze informovat spojence v obou organizacích.



Česko informuje spojence

České bezpečnostní složky mají důvodné podezření, že do výbuchu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby. V sobotu večer to oznámil premiér Andrej Babiš spolu s Hamáčkem, který je ministrem vnitra a dočasně řídí i ministerstvo zahraničí. Česko na to reaguje vyhoštěním 18 pracovníků ruského velvyslanectví v Praze, kteří byli identifikováni jako členové ruských zpravodajských služeb. Rusko v prvních reakcích označilo informace za absurdní a očekává odvetné kroky vůči českým diplomatům v Moskvě.

„Instruoval jsem naše velvyslance při EU a NATO, aby informovali naše spojence o kauze Vrbětice. V pondělí o tom budu mluvit i na zasedání ministrů zahraničí EU,“ uvedl Hamáček. Ve středu by měl Hamáčka podle dřívějšího vyjádření Hradu ve funkci šéfa české diplomacie vystřídat kandidát ČSSD Jakub Kulhánek.