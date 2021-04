Policie hledá kvůli Vrběticím stejné agenty, kteří chtěli otrávit Skripala

„Policie České republiky, Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ), žádá v souvislosti s prověřováním okolností závažné trestné činnosti o pomoc při pátrání po dvou osobách, které se měly nejméně v období od 11. 10. 2014 do 16. 10. 2014 pohybovat na území České republiky, nejprve v Praze, následně v Moravskoslezském kraji a Zlínském kraji. Osoby využívaly nejméně dvě identity, kdy se nejprve prokazovaly dvěma ruskými pasy se jmény Alexander Petrov, nar. 13. 7. 1979 a Ruslan Boshirov, nar. 12. 4. 1978, následně pasem Moldavska na jméno Nicolai Popa, nar. 18. 7. 1979 a pasem Tádžikistánu vydaným na jméno Ruslan Tabarov, nar. 23. 10. 1975,“ uvedla policie.

Policie podezírá právě dva muže z ruské rozvědky, že by mohli stát za výbuchem muničního skladu ve Vrběticích. V říjnu 2014 při mohutné explozi desítek tun munice zemřeli dva Češi, následně bylo evakuováno několik obcí.



Dvojice z Česka odletěla v den výbuchu

Na tiskové konferenci v sobotu premiér Andrej Babiš a ministr vnitra Jan Hamáček oznámili, že Česko v reakci na ohlášená zjištění vyhostí 18 ruských diplomatů. Muži, kteří do Česka přicestovali se jmény Alexander Petrov a Ruslan Boshirov, byli o pět let později odhaleni jako ruští agenti, kteří se se neúspěšně pokusili o atentát na dvojitého špiona Sergeje Skripala v britském Salisbury s pomocí bojově paralytické látky novičok.

Britská policie zveřejnila jména a fotografie dvou Rusů podezřelých z pokusu o vraždu Sergeje Skripala a jeho dcery před třemi lety. Stopy novičoku našla v hotelu, kde bydleli. Na ruskou dvojici tedy vydala evropský zatykač, protože měla údajně dost důkazů k jejich obvinění.

Policie tehdy uvedla, že oba muži přiletěli do Česka 13. října 2014 pravidelnou linkou Aeroflotu z Moskvy. Území země opustili 16. října, kdy odjeli do Rakouska a odtud odletěli zpět do Moskvy. Právě v den jejich odletu nastal první výbuch ve Vrběticích. Při vstupu do Česka se dvojice prokázala krycími pasy vystavenými rozvědkou GRU, které později použili během akce ve Velké Británii, uvedl Respekt.

Veřejně deklarovaným cílem jejich cesty byla návštěva muničního skladu ve Vrběticích, kam se dopředu objednali. V případě cizinců musí dodat i kopie pasů. Ruská dvojice se do Vrbětic objednala e-mailem, který byl podle policejní expertizy zbaven všech metadat. To znemožňuje určit, odkud přesně byl odeslán.



Oba muži podle Respektu za sebou zjevně zametali stopy po celou dobu pobytu v Česku. Pasy, které poslali do Vrbětic, nebyly ty samé, s nimiž pak překročili státní hranice. Policie však zatím nemá přímý důkaz, že do areálu oba muži fyzicky skutečně vstoupili, ale považuje tuto hypotézou za vysoce reálnou.

Právě v době, kdy se měla dvojice ve Vrběticích nacházet, se v nich podle policie vyskladňovaly zbraně, které měl nakoupit jeden z významných bulharských obchodníků se zbraněmi. Jak se posléze ukázalo, důležitým terčem pro GRU podle mezinárodní investigativní skupiny Bellingcat byl právě bulharský obchodník Emilian Gebrev.

Právě tohoto obchodníka se údajně pokusili členové ruské rozvědky otrávit. Poprvé k tomu došlo v hlavním městě Sofii, podruhé o měsíc později v jeho letním domě u Černého moře. Podle expertů proti němu byla použita stejná nervově paralytická látka novičok jako proti agentu Skripalovi o tři roky později.

Grebev na otázku, proč se mohl stát cílem zájmu GRU, odpověděl, že vidí pouze dva možné motivy. Zaprvé jeho firma dodávala zbraně na Ukrajinu, která válčila s Moskvou podporovanými separatisty, a zadruhé mohlo Rusko chtít převzít jeden z jeho závodů na výrobu zbraní Dunarit.



Tajná jednotka 29155 operuje po celé Evropě

Tajná ruská „Jednotka 29155“ už přes deset let vede koordinovanou kampaň s cílem rozvrátit a destabilizovat Evropu. Před dvěma lety to uvedl list The New York Times s odkazem na vysoce postavené zástupce západních rozvědek.

Pokus o puč v Černé Hoře. Otrava bývalého ruského agenta Sergeje Skripala. Pokus o vraždu bulharského obchodníka se zbraněmi. Ve všech případech vedly stopy k ruským tajným službám, ale zdálo se, že jde o izolované případy.

Činnost jednotky „29155“ zapadá do portfolia ruské hybridní války, která kombinuje různé dezinformační, ideové a špionážní operace s gerilovými a (para)vojenskými akcemi. „Myslím, že zapomínáme, jak bytostně tvrdí dokážou Rusové být,“ dodal Peter Zwack, bývalý atašé americké ambasády v Moskvě.

Agenti podle NYT čile cestovali po Evropě. V jednotce je podle zjištění několik ruských veteránů. Podle odhadů lidí, se kterými reportéři mluvili, je činnost jednotky natolik utajená, že o ní zřejmě neví ani většina ostatních agentů GRU. Za šéfa jednotky označil NYT ruského generálmajora Andreje Averjanova. Z ostatních členů veřejnost zná ruskou dvojici, kterou nyní hledá česká policie, a která mohla stát za výbuchem ve Vrběticích.