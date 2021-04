Vyhostit velvyslance! Summit EU! Politická scéna bouří kvůli Vrběticím

Do výbuchu muničního skladu ve Vrběticích v roce 2014 byla podle BIS zapletena dvojice agentů z ruské vojenské služby GRU. „Česko vyhostí 18 zaměstnanců ruské ambasády. Existuje důvodné podezření ze zapojení důstojníků ruské tajné služby GRU do výbuchů muničních skladů ve Vrběticích. Oceňuji práci našich bezpečnostních složek, policie a zejména NCOZ na odhalení této bezprecedentní skandální akce,“ napsal po mimořádné tiskové konferenci na své sociální sítě premiér Andrej Babiš.

„Rusko není partner! Na to musíme odpovědět důrazněji než vyhoštěním pracovníků ruské ambasády! Zeman nezeman. Je to bezprecedentní útok cizí mocnosti na našem území. Musí přijít sankce!! Tohle si nesmí dovolovat,“ napsal na Twitter europoslanec za KDU-ČSL Tomáš Zdechovský.

Marian Jurečka @MJureka Co nesmí zapadnout! Naše bezpečností služby fungují velmi dobře, nejsou to žádní čučkari!! Jasně se ukazuje kdo hájí naše zájmy a bezpečnost! Díky @biscz @PolicieCZ a dalším složkám za obrovskou práci oblíbit odpovědět

Podobný názor má rovněž Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně TOPP 09. „Premiér Andrej Babiš by měl okamžitě žádat svolání Summitu EU a jednat o společném postupu, jak to učinila T. May po otravě Sergeje Skripala. Na našem území byli zabiti dva čeští občané a stovky jich musely být evakuovány. To není jen o naší ruské páté koloně, ale i té evropské.“

Svůj postoj o něco později vyjádřil také předseda České pirátské strany Ivan Bartoš. „Informace o ruském zapojení do výbuchu muničního skladu ve Vrběticích považuji za alarmující a první reakci vlády minimálně v tuto chvíli za odpovídající. Předpokládám, že další kroky budou následovat. Pirátští poslanci požadují svolání bezpečnostního výboru Sněmovny,“ napsal.



„Nejde to nazvat jinak než akt nepřátelství a státního terorismu. Česká republika bude muset reagovat nejen vyhoštěním 18 diplomatů, ale i dalšími ráznými kroky. Žádná země si nemůže nechat líbit, aby jiný stát na jejím území podnikal násilné kroky, jakých jsme byli svědky ve Vrběticích, včetně smrti dvou lidí. Naše zpravodajské služby dlouhodobě varují před působením Ruska. Očekávám jasnou reakci jak české vlády, tak i prezidenta republiky. Babišova vláda bude muset přehodnotit své postoje a přestat podceňovat bezpečnostní hrozby, ruské firmy se nesmějí podílet na dostavbě Dukovan,“ zveřejnil v prohlášení předseda ODS Petr Fiala.

Jana Černochová @jana_cernochova Zapojení ruských špionů do výbuchu ve Vrběticích je zcela bezprecedentní narušení suverenity a bezpečnosti ČR. Při této události zemřeli naši občané, další stovky byli ohrožení a museli být evakuováni, byla spáchána ohromná majetková škoda. Co nejrychleji svolám Výbor pro obranu. oblíbit odpovědět

ODS žádá na začátku týdne projednání ve sněmovně. „Musíme dělat vše pro to, abychom ochránili české občany. Svoláváme příslušné výbory a komise. Budeme chtít zařadit projednání jako první bod na úterní jednání Sněmovny a pokud tomuto požadavku ANO, ČSSD a KSČM nevyhoví, stejně jako tomu bylo v případě projednání novičoku, tak svoláme mimořádnou schůzi,“ dodal Fiala.

„Vyhoštění i ostrá reakce jsou na místě. Slova o tom, že nás Rusko považuje za nepřítele, nebyla přehnaná. Nevidí v nás sobě rovné, nevidí v nás partnery. Sebevědomý národ se nebude ponižovat, sebevědomý národ nebude prosit o vakcíny, sebevědomý národ přestane lavírovat a najde si na světě svoje místo,“ upozornil předseda STAN Vít Rakušan.



Rozhodná slova volil i Tomáš Petříček, který před několika dny skončil jako ministr zahraničí, protože byl kritizován za svůj postoj proti Rusku. „Závěr z dneška je jasný. Je na čase utnout debaty o zapojení Ruska do dostavby Dukovan. Bezpečnostní rizika musíme brát vážně a ne čekat, až se něco stane. Stejně tak je třeba jasně odmítnout ruskou hybridní válku kolem očkování.“