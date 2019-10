Tajná ruská jednotka zkouší destabilizovat Evropu. Využila jed i novičok

19:05 , aktualizováno 19:05

Tajná ruská „Jednotka 29155“ už minimálně deset let vede koordinovanou kampaň s cílem rozvrátit a destabilizovat Evropu. Uvedl to list The New York Times s odkazem na vysoce postavené zástupce západních rozvědek. Jednotka prý stojí mimo jiné za pokusem o vraždu dvojitého agenta Skripala.