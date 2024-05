Apple možná připravuje překvapení. V úterý by mohl ukázat nový čip

Jeden z největších otazníků, který vrtá analytikům a komentátorům hlavou je to, zda firma ukáže nový Apple Silicon M4. A také to, zda se jej odváží nejprve ukázat v tabletech a teprve poté v počítačích.

O tom, že se v úterý 7. května objeví nový Apple Pencil a také iPady v podstatě nikdo z novinářů ani analytiků nepochybuje. Nejčastěji se hovoří o novém modelu Pro, který by nahradil předloni na podzim uvedený model s procesorem M2.

A právě to, jaký procesor firma nově do tohoto modelu zařadí, je předmětem debat. Pokud by totiž rovnou dostal čip M4, znamenalo by to přeskočení jedné generace, což se u tohoto tabletu ještě nestalo. Také by to narušilo dosavadní systém vydávání nových čipů od Applu. Jeho poslední generace se objevila teprve loni na podzim.

Na druhou stranu by takový krok mohla vyvolat konkurence v podobě nového čipu Snapdragon X Elite, který bude pohánět Windows. Firma Qualcomm, která jej vyrábí, si od něj slibuje, že překoná ve výkonu právě M3 od Applu.

Spekulace hovořící o vůbec prvním displeji s technologií OLED, který by měl dostat právě iPad Pro, se nejspíš nepotvrdí. Podle agentury Bloomberg by to byl předčasný krok vzhledem k nasycenosti trhu tablety. Podle této agentury se také špatné prodeje na tomto trhu projeví v tom, že se odloží uvedení klasického iPadu a iPadu mini.

Agentura zároveň uvádí, že vedle iPadu Pro by se mohl na úterní akci objevit také čerstvý iPad Air. Dorazit by mohla také dvojice nových Airů ve verzích 12.9 a 11 palců. Patrně dostanou čip M2. Očekává se také nová tabletová klávesnice Apple Magic Keyboard.

Pokud se vrátíme k novému peru, mělo by dostat novou funkci detekce stisku a také haptickou zpětnou vazbu. Hroty by nově mohly být vyměnitelné a magnetické. Očekává se i integrace funkce Find My pro hledání ztraceného zařízení.

Ukáže Apple integrovanou AI?

Co se umělé inteligence týká, většina analytiků očekává, že o ní bude firma více hovořit až na červnové vývojářské konferenci WWDC. To ale neznamená, že některé funkce nebude firma předvádět již zítra.

Firma ke konci dubna ukázala jazykové modely, které mohou běžet lokálně a také systém, který by měl v některých parametrech překonávat i nejnovější GTP od OpenAI. Firma hovoří o použití entit, které, pokud jsou správně integrovány, by měly obohatit znalosti modelu AI a umožnit mu poskytovat zasvěcenější odpovědi. A první konkrétní nasazení by mohl Apple ukázat právě na tabletu.

Jak to bude doopravdy a co nám Apple ukáže se dozvíme až v úterý od 16. hodiny. Co si myslíte vy? Jaké novinky firma představí?