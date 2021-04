Rozhodnutí ke kandidatuře na Hrad řeknu ve správný čas, naznačila Němcová

Bývalá předsedkyně Poslanecké sněmovny a senátorka za ODS to řekla v pořadu Benešovský Impuls, kdy na výsledky průzkumu agentury reagovala. Němcovou by podle něj volilo po herci a moderátorovi Marku Ebenovi za hlavu státu nejvíc lidí. Politička v rozhovoru pro Rádio Impuls přiznala, že jí to potěšilo.

„Je to výraz důvěry. Člověk vždy a setrvale pochybuje o tom, jestli vše co řekl a udělal, konal správně. Toto potvrzení mě tedy potěšilo,“ prohlásila senátorka za ODS Miroslava Němcová. Průzkumy ale politička podle svých slov bere s rezervou. Svůj záměr kandidovat se podle ní lidé dozví včas. „Až ten moment rozhodnutí nastane, tak to oznámím. Nechci být tajnůstkář, ale každé rozhodnutí má svůj čas,“ dodala.

Kandidaturu na prezidentku Němcová nevyloučila už v loňském rozhovoru pro iDNES.cz, její jméno se na seznamu potenciálních kandidátů objevuje pravidelně.



Po Marku Ebenovi a Miroslavě Němcové by lidé jako třetího nejčastěji volili generála Petra Pavla. Od posledních výsledků z loňského podzimu nadále roste vnímaná nedůležitost prezidentské funkce, která klesla z 30 na 35 procent. Nedůležitost zmiňují častěji ženy, lidé mezi 30 až 45 lety, a ti, kteří za historicky nejlepšího prezidenta považují Václava Havla.



Senátorka se také zastavila u současného prezidenta České republiky. Miloš Zeman podle Němcové porušuje prezidentskou přísahu a chce se zavděčit Moskvě. Naposledy to údajně potvrdil ve svém včerejším projevu.



„Překrucuje fakta, nepodpoří ani vládu a i v takto kritickém momentu podporuje zřejmě své chlebodárce z Moskvy. Vidím, že Miloš Zeman neslouží své zemi dobře,“ vyjmenovala Němcová.