Dotazy na prezidentku nenávidím. Kandidaturu ale nevylučuji, říká Němcová

V Poslanecké sněmovně jste strávila dvaadvacet let. Proč nyní kandidujete do Senátu?

Ten důvod je podle mě jednoduchý. Ve Sněmovně se ukazuje, že opozice nemá takovou sílu, jakou bychom si přáli. První cestou, kde je možné ten poměr sil trochu více změnit, jsou volby do Senátu. Dává mi smysl, abych ten „přestup“ udělala i proto, že jsem získala podporu některých dalších politických subjektů, tím myslím TOP 09 a STAN a podporu i LESu, což je Liberálně ekologická strana. Tak jsem si řekla, že toto je ta doba, po které i veřejnost volá a říká „tak se spojte, domluvte, pokud chcete něčeho dosáhnout“.

Navíc Senát je daleko silnější v tématech, která mě osobně velmi zajímají, jako je ochrana demokratických principů, zákonů. Tam bych pro sebe cítila daleko širší parketu a mám i dojem, že tam můj hlas bude více slyšet.

Na druhou stranu ve Sněmovně na každé schůzi zažíváte, že málokdy Senát prosadí to, co chce a je často přehlasován. Nebude pro vás frustrující, že pokud budete v Senátu, neprosadíte toho tolik?

Můžeme se na to dívat i touto optikou. Máte pravdu v tom, že Senát kvůli vládní většině často ve Sněmovně neuspěje. Přesto si myslím, že i veřejnost si začíná uvědomovat, že Senát zbytečný není.

To, co neumí tvrději obhajovat Sněmovna, tedy demokratické principy, umí Senát. Proto mě to láká. Jsem samozřejmě smířená s tím, že pokud něco v Senátu budeme navrhovat a půjdeme s tím do Sněmovny, bude to porážka. Ovšem praxe, kdy Senát přijde do Sněmovny a bude vypráskán vždycky s každým návrhem, ta může za rok skončit. Já bych tomu chtěla jenom pomoci.

Motivovalo vás ke kandidatuře i to, že Senát se v posledních letech stal terčem premiéra či prezidenta?

I to hraje svou roli, nebyl to ale rozhodující důvod. Uvědomuji si, jak moc je užitečné, že Senát máme. Jako politička vidím, jak je dobré mít ještě druhou komoru, která může sehrát roli protiváhy.

Myslím, že tím Senát, když se podíváme na to, jak reagoval na některé kroky prezidenta Zemana a podal na něj později neúspěšnou ústavní žalobu, v poslední době je. Nebo kroky, které souvisejí s obranou suverenity naší země v případě cesty předsedy Senátu na Tchaj-wan. Mám dojem, že tato témata ve společnosti začínají rezonovat a že si lidé uvědomují, že je moc důležité tuto komoru mít.

„Konkurence musí být“

Vy jste ze Žďáru nad Sázavou. Proč kandidujete právě na Praze 1?

V mém domovském volebním obvodu ODS nestaví žádného kandidáta. Za Prahu jsem však kandidovala už v roce 2013, kdy jsem byla celostátním lídrem ODS. Takže už tehdy jsem stála mezi těmito městy, dokonce jsem začínala jako poslankyně za Jihomoravský kraj s centrem v Brně. Během své kariéry jsem tak měla tři politické domovy: Jihomoravský kraj, Vysočinu a Prahu. Nevidím v tom žádnou zásadní změnu, když nyní kandiduji za Prahu 1.

Praha 1 je někdy označována za takové centrum opozice vůči současné vládě, proti prezidentovi. Není to od vás spíše taková sázka na jistotu?

Kdyby někdo řekl, že má sázku na jistotu, tak je blázen. Nikdy nevíte, jak to v těch volbách dopadne, ale v každém případě cítím, že je správné volit lidi, kteří mají kandidovat v oblastech, kde mají větší šanci vyhrát. To je správná taktika.

Vy ale kandidujete proti současnému senátorovi a bývalému rektorovi Karlovy univerzity Václavu Hamplovi. Do senátu kandiduje za ODS, TOP 09 a STAN ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský. Ten bude stát proti současnému senátorovi Václavu Láskovi. Není to ze strany opozičních stran, které vyjednávají o možnosti spolupráce i pro parlamentní volby, mrhání silami?

Dohody o kandidátech jsme se pokoušeli udělat, jak to jen šlo. Nikdy však není možné se domluvit na 27 obvodech, které vstupují co dva roky do senátních voleb tak, aby si lidé nekonkurovali. Nakonec to ani není normální a správné. Konkurence být musí, i když to nakonec bude mezi dvěma kandidáty podobného ražení.

Pokud se ptáte na prezidentskou kandidaturu, tak to je otázka, kterou fakt nenávidím. Já si myslím, že člověk nyní nemůže říct, co udělá. Obzvlášť, když je volba za dva tři roky.

Máte podporu i od ostatních stran, tedy TOP 09, STAN a za vaši ODS. Znamená to, že jste pro všechna tři uskupení byla jasnou volbou?

Vyjednávání o kandidátech do Senátu vedl Miloš Vostrčil. Co vím, tak s TOP 09 byla dohoda rychlá a snadná. Se starosty to bylo o něco složitější, protože měli svého kandidáta, pana Padevěta. Byla jsem připravená, že nás bude kandidovat za jeden politický tábor i více. STAN trval na jeho nominaci, proto to trvalo o něco déle. Padevět se nakonec rozhodl, že nebude proti mě. Nicméně si myslím, že má podpora v podstatě nebolela nikoho.

Může to, jak dopadnete vy i další společní kandidáti, výrazně ovlivnit, zda ODS, TOP 09 a STAN půjdou společně do sněmovních voleb v příštím roce?

Já bych si to tak představovala. Pokud se podaří uspět tam, kde je společný kandidát a strany si ověří, že spojení sil smysl dává, budou nad tím určitě uvažovat více než nyní. Výsledek bude posunem kupředu.

Spojili jste se nyní se dvěma stranami. Je možné, že byste mohli sestavit předvolební koalici s TOP 09, STAN a KDU-ČSL či Piráty, nebo půjde o nějaký užší formát?

To se vše nyní domlouvá. Napevno snad žádná ze stran nemá jasno, s kým chtějí jít nebo ne. Mně osobně se zdá, že Piráti jsou takoví sólohráči. Nevím, do jaké míry chtějí nebo nechtějí se dát s někým do nějakého společenství stran ve volbách. Co se týče kolace, spíše bych tipovala na nějaká dvě uskupení, než na jedno, které by zahrnovalo všechny současné opoziční strany. Ale to je jen můj tip a není to výsledek nějakých jednání.

Kdo ve Sněmovně je vám tedy bližší – lidovci, nebo TOP 09?

Já to mám složitější v tom, že umím vycházet s oběma stranami v dobrém. V minulosti jsem nezaznamenala, že bych měla problém s lidovci nebo s TOP 09. Nechtěla bych dělit, kdo je mi bližší, možná o fous je to ale TOP 09

Pokud se do Senátu dostanete, nebude v něm nějaké pnutí mezi vámi a panem Vystrčilem o to, kdo má být hlavní tvář ODS v Senátu? Vystrčil na sebe velmi výrazně upozornil svým postojem k Tchaj-wanu, na druhou stranu vy jste byla předsedkyně Poslanecké sněmovny, mohla jste být i premiérkou a jste výraznou osobností strany.

Já v tomhle nemám osobně žádný problém. Respektuji, že je Miloš Vystrčil předsedou, líbí se mi jeho kroky, známe se velmi dlouho z Vysočiny a na půdě ODS se potkáváme skoro 30 let. Naopak bych řekla, že jsme si vždy byli blízcí, že jsme si rozuměli v chápání politiky, v pojetí stylu politiky a v dalších názorech. Já pana Vystrčila velmi respektuji a vůbec nemám pocit, že když on bude předsedou Senát, bude víc vidět a slyšet a že já tím budu nějak strádat. To vůbec ne.

„Nevylučuji, neuvažuji“

Již dříve jste naznačila, že jste do Senátu nechtěla, nyní do něj ale kandidujete. Mění se podobně i váš názor na kandidaturu na prezidentku, nebo zůstává stále stejný?

Senát pro mě byl logickou cestou. Dříve jsem vnímala, že politika se vaří ve Sněmovně, ohromě mě to přitahovalo, ty střety a všechno, co se tam dělo. Nyní cítím potřebu podpořit Senát a jeho význam ve společnosti.

A vaše možná kandidatura na hlavu státu?

Pokud se ptáte na prezidentskou kandidaturu, tak to je otázka, kterou fakt nenávidím. Myslím si, že člověk nyní nemůže říct, co udělá. Obzvlášť, když je volba za dva tři roky. Nevím v jaké budu osobní situaci, v rodinné situaci, co se bude dít. Já to takhle nedělám, respektuji, že pan prezident má před sebou dva roky. Až nastane nějaká chvíle, tak se budu muset rozhodnout. Ale nepřipravuji se na tu roli, není to mou ambicí.

Nyní dopředu tedy tuto variantu nevylučujete, ale ani o ní neuvažujete.

Ano. Já ji neumím vyloučit, ale neumím ji ani nepotvrdit. Opravdu nejsem člověk, který by to ohlásil takhle brzo.

A co jména, která nyní padají ve společnosti. Oslovilo vás některé z nich?

Vím, že se ve společnosti objevují jména bývalých kandidátů na prezidenta. Když se podívám na minulé volby, tak se mi líbil pan Fischer, jak vystupoval. Svým světonázorem, pojetím politiky, vzděláním je to člověk, který má rozhodně mé sympatie, důvěru a úctu.

Ve společnosti se mluví také o generálovi Petru Pavlovi.

Pan generál Petr Pavel nepatří mezi lidi, kteří by to nezvládli. Teď naštěstí nejsem ve fázi, kdy bych se musela rozhodovat. Zatím však dopředu nechci nikoho vyloučit.

Jste nyní spokojená s politikou, kterou dělá ODS? Nyní je spíše více proevropskou stranou, alespoň verbálně.

Já jsem spokojená. Samozřejmě by se mi líbilo, kdyby se více hýbaly preference a něco se dělo. Jak v těch minulých senátních volnách, tak v těch obecných a i v evropských jsme uspěli. To jen ukazuje, že ve společnosti si ODS napravila své jméno a pozici.

Dokážete říct, čím to je, že vládní strana ANO má však stále ve společnosti třetinovou podporu. Nedělá tedy v tomhle opozice něco špatně a sázka na politiku antibabiš tak může být špatná?

V tomhle má vliv několik faktorů. Prvním je, že Andrej Babiš po roce 2013 získal řadu zklamaných voličů ODS, čili zamířil doprava a posbíral nějaké pravicové hlasy. Zatímco v posledních volbách, poté co získal podporu komunistů, tak ho část těchto pravicových voličů začal opouštět a nyní naopak začíná získávat hlasy levice. Ta třetina, o které se bavíme, tak to je výsledkem toho, že tady je taková množina české společnosti, které více vyhovuje nějaký autoritářštější režim.

Pevná ruka?

Pevná ruka, bouchnutí do stolu, bez ohledu na to, jestli je ten člověk názorově ukotvený, protože to rozhodně Andrej Babiš není. Ten jeden den řekne A, druhý den řekne B a všechno mu to projde. Je to v nastavení, co společnost vyžaduje, že části se více líbí takovéhle pojetí politiky a části se více líbí to, co já považuji za užitečnější z dlouhodobého hlediska, tedy to pomalé a urputné budování demokratických základů.

K Babišovi však máte blízko v tom, že on sám odmítá euro, stejně jako vaše strana. Vy sama jste řekla, že máte nyní nejblíže k TOP 09, kteří naopak pro euro jsou. Jak to je nyní v této otázce u ODS?

Stále stejné. Pokud jde o euro, tak jsme vždycky říkali, že až budou splněny všechny předpoklady, které mají být, tak se můžeme bavit o jeho přijetí. Ale ta doba ještě nepřišla. Není výhodné, abychom nyní vstupovali do eurozóny. Nevidím zároveň, že by nás nějak handicapovala skutečnost, že euro nemáme. Ano, v tomhle se určitě odlišujeme od TOP 09, ale jsou určitě otázky, u kterých od sebe máme ještě dál.

Co podle vás rozhodne podzimní senátní volby?

Já myslím, že hlavním tématem bude to, jak se Česká republika bude sbírat z jarního otřesu. Vypadá to, že nyní nastupuje ekonomická krize. Podle ekonomů bude podzim dramatický. Pokud mají pravdu, tak to budou prvořadé otázky, kterou budou hrát roli v rozhodování lidí. Jestli se budou cítit ohroženi ve svých jistotách existenčních, rodinných, ve financích, v podnikání.