Fiala politiku dělat neumí, kritizuje zakladatel ODS Klaus současného předsedu

13. října 1990 – v Hostivaři byl předsedou Občanského fóra zvolen Václav Klaus, když nečekaně porazil Martina Palouše. Následoval sněm 12.–13. ledna 1991, kde začala transformace OF od hnutí ke straně. 23. února 1991 se OF rozpadlo, 20. dubna 1991 vznikla v Olomouci ODS.

Za A, nešel jsem na hostivařský sjezd s plánem stát se předsedou OF. Mě tam odchytávali lidé z regionů, dovlekli mě do podzemních šaten a tam mě strašně přemlouvali, abych kandidoval. Myslím, že to bylo symbolické pro celou ODS. Dodnes je jedinou českou stranou, která dala hlas lidem zdola, jakkoli bude někdo pošťuchovat, že Klaus měl mocnou roli. Ne, byla to strana autenticky vytvářená zespoda.

